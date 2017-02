Bailan a 'La La Land' con el Oscar; gana 'Moonlight'

El musical, no obstante, ganó en seis categorías, incluidas Mejor actriz y Mejor director

GUADALAJARA, JALISCO (27/FEB/2017).- Todo apuntaba a que sería la noche de “La La Land” en la entrega del Oscar. Y en cierta forma lo fue. La película se llevó seis premios, incluyendo el de Mejor actriz y Mejor director. Pero de lo que todo mundo habla hoy no son de esas estatuillas, sino del garrafal error del actor Warren Beatty, quien justo en los últimos suspiros de la ceremonia, anunció que el largometraje musical era el ganador a Mejor película...pero se equivocó. Y es que en el sobre el nombre indicado era “Moonlight”.

La equivocación, una que no se había dado en los 89 años de historia del premio, coronó una velada que hasta ese instante estaba marcada por el dominio de “La La Land” en la cantidad de premios ganados, el destacado papel de cintas como “Hasta el último hombre” y “Manchester by the sea” y la avalancha de bromas, burlas y críticas al desempeño del presidente estadounidense Donald Trump que Jimmy Kimmel (el anfitrión de la ceremonia) y varios de los ganadores imprimieron en cada una de sus apariciones.

El error de Beatty, que recuerda al que se cometió en la ceremonia de Miss Universo hace un año, se convirtió en un motivo de burla en las redes sociales, aunque el histrión asumió por completo la culpa, al tiempo que ofreció disculpas al elenco de “La La Land”, que tuvo que ver como el Oscar a Mejor película se fue, literalmente “bailando”, a las manos del equipo de “Moonlight”.