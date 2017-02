Los claros y dorados de primavera, la tendencia en los Oscar

Un repaso por los mejores y los peores vestuarios en la alfombra roja

ESTADOS UNIDOS (27/FEB/2017).- No hay mejor noche que la de los Oscar para que la moda haga apología del glamour y la estética. Durante la alfombra roja de la edición 89 de los premios de La Academia predominaron los tonos claros como los blancos, beiges y crudos en textiles cromados, brillantes y vaporosos. La mayoría de las actrices lucieron regias como Isabelle Huppert, Hailee Steinfeld y Dakota Johnson.

Pero también hubo estrellas como Viola Davis y Ruth Negga que apostaron por el rojo intenso, en especial ella que tienen una hermosa piel que contrasta perfecto con el tono. Quien rompió la regla de primavera fue Emma Stone quien apareció con un vestido dorado de flecos y un peinado con volumen para recordarnos a las grandes divas de Hollywood.

Hay quienes apuestan al tono negro porque nunca falla, y en ese sentido Salma Hayek –quien portaba una joya del rey Maximiliano–, Kirsten Dunst y Taraji P. Henson dejaron en claro que el color era su mejor aliado, aunque no todas lucían tan bellas como en realidad lo son.

Los caballeros no se quedan atrás y el estilo recurrente en la alfombra roja fue utilizar blazer blanco y moño negro, un claro mensaje de que ya llegó la temporada más cálida del año, los más representativos fueron Dev Patel y Jamie Dornan. Gael García fiel a su estilo charolastra no se peinó y a Matt Demmon le quedaba grande el traje, quien también llamó la atención fue Pharrell Williams que le dio la vuelta al clásico patronaje y la bella Janelle Monae con un vestido entre la línea delgada de lo amas o lo odias.

EN IMÁGENES

Así lucieron

SOFISTICADA. Dakota Johnson llevó un lindo vestido Gucci que sólo alguien con su estilizada figura podría lucir, no es un dress sencillo de portar, las mangas y los moños están en tendencia importante. Sin embargo, el peinado no fue el más afortunado, podría haber llevado algo más arriesgado y un tono de labios más contundente.

NINFA. La bella Hailee Steinfeeld fue la mejor representación de la temporada primavera-verano con un vaporoso vestido con un acento peculiar en las flores, recordemos que los bordados o estampados florales siguen muy fuertes. El detalle más interesante fue el de la espalda, mientras que el peinado armonizaba perfecto el atuendo.

OLD FASHION. Podrá llevar un Dior, pero eso no quita que el vestido de Kirsten Dunst luzca simple y sin diseño, lo más destacado son los bolsillo que son parte del dress. La actriz es una mujer joven y sin embargo luce muy mayor, lo más destacable es el peinado. Ojalá considere que debe resaltar su belleza y no opcarla.

¿QUÉ LE PASÓ? Halle Berry es una de las actrices más prolíficas e interesantes, pero ese afro que trae lejos de lucirla como una diva, se le ve falso, pareciera que se trata de una peluca, aunque el vestido puede estar lindo, lo que más llama la atención es el cabello que se ve desordenado, fake y bastante bizarro.

ESPERÁBAMOS MÁS. Alicia Vikander es de las actrices más fashionistas, pero parece que ahora decidió relajarse y no dar lo mejor de ella como nos tiene acostumbrados. Este Louis Vuitton es un diseño simple en comparación con otros atuendos de la casa de modas, se ve viejo, el maquillaje descuidado y sin muchas pretensiones.

GOLD QUEEN. Parece que Emma Stone ya sabía que todas irían en honor a la primavera y la frescura que eso representa, pero ella fue más allá y como una diva de los años cincuenta llegó con un glorioso Givenchy dorado con flecos que enmarcaba perfecto su silueta.