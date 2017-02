Un gran error nubla el final de los Oscar; 'Moonlight' triunfa

La estatuilla de Mejor película es entregada por error a ‘La La Land’ siendo 'Luz de Luna' la verdadera ganadora

GUADALAJARA, JALISCO (26/FEB/2016).- Este domingo se llevó a cabo la ceremonia número 89 de los Premios de la Academia, Oscar, donde todo pintaba muy bien hasta los últimos minutos de la gala donde una confusión con el sobre del filme ganador a Mejor película hiciera que el presentador Warren Beatty entregara por error la estatuilla dorada a ‘La La Land’ en lugar de a ‘Luz de Luna’, la verdadera ganadora.

El reparto y productores de la película dirigida por Demian Chazelle ya estaban en el escenario y apenas estaban dando su discurso del triunfo cuando se dio a conocer el error. “Esto no es broma, ‘Moonlight’ es la verdadera ganadora’, comentaron, al mismo tiempo que el comediante Jimmy Kimmel aseguraba que no se trataba de ninguna especie de broma y que no se quisieron mostrar graciosos sino que fue sólo un error.

En medio de la confusión el equipo de ‘Luz de Luna’ subió al escenario a recibir el premio y agradeció a toda la comunidad de Hollywood por otorgarles el premio. La película de Barry Jenkins se llevó tres de las ocho categorías a las que estaba nominada, mientras que el musical de Demian Chazelle alcanzó apenas seis de las 14 nominaciones que tenía.

Las otras categorías importantes se las llevaron Demian Chazelle como Mejor director por 'La La Land: Una historia de amor', Emma Stone como Mejor actriz por la misma película, Casey Affleck fue el Mejor actor por 'Manchester junto al Mar', Viola Davis recibió la estatuilla a Mejor actriz de reparto por 'Fences' y Mahershala Alí ganó como Mejor actor de reparto por su papel en 'Luz de Luna'.

Por otro lado, Rodrigo Prieto se quedó de nuevo sin Oscar por su trabajo en 'Silencio' de Martin Scorsese debido al trabajo de Linus Sandgren en 'La La Land: Una historia de amor', película que le concedió el premio. Por el lado de las películas animadas fue 'Zootopia' la que ganó la categoría.

Ve la lista completa de ganadores y todas las noticias sobre los Oscar AQUÍ.

Mejor película

“Moonlight” (Luz de Luna)

Mejor director

Damien Chazelle por “La la land”

Mejor actriz

Emma Stone por “La la land”

Mejor actor

Casey Affleck por “Manchester by the sea” (Manchester frente al mar)

Mejor actriz de reparto

Viola Davis por “Fences”

Mejor actor de reparto

Mahershala Alí por “Moonlight” (Luz de luna)

Mejor guión original

Kenneth Lonergan por “Manchester by the sea” (Manchester frente al mar)

Mejor guión adaptado

Barry Jenkins y Tarell Alvin McCraney por “Moonlight” (Luz de luna)

Mejor fotografía

Linus Sandgren por “La la land”

Mejor película animada

“Zootopia”

Mejor cortometraje animado

“Piper”

Mejor película en lengua extranjera

“The Salesman” de Irán

Mejor documental

“O.J.: Made in America”

Mejor cortometraje documental

“The White Helmets”

Mejor cortometraje

“Sing”

Mejor banda sonora

Justin Horwitz por “La la land”

Mejor canción original

“City of stars” de “La la land”

Mejor edición de sonido

“Arrival” (La Llegada) - Sylvain Bellemare

Mejor mezcla de sonido

“Hacksaw Ridge” (Hasta el último hombre) - Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie y Peter Grace

Mejor diseño de producción

“La la land”

Mejor diseño de vestuario

“Fantastic Beasts and Where to Find Them” (Animales Fantásticos y dónde encontrarlos) - Colleen Atwood

Mejor maquillaje y peinado

“Suicide Squad” (Escuadrón Suicida) - Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini y Christopher Nelson

Mejores efectos especiales

“Jungle Book” (El Libro de la Selva) - Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones y Dan Lemmon

Mejor edición

“Hacksaw Ridge” (Hasta el último hombre) - John Gilbert