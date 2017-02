Asistentes a los Oscar usan un moño azul como protesta

El distintivo representa a la ACLU, organización a favor de los derechos civiles

GUADALAJARA, JALISCO (26/FEB/2017).- La alfombra roja previa a los Premios Oscar dio inicio en el teatro Dolby de Los Ángeles con una pequeña pero significativa protesta por parte de algunos asistentes.

Hasta el momento, tanto Ruth Negga, nominada a Mejor actriz por su papel en "Loving", como Lin-Manuel Miranda, quien interpretará en la ceremonia la canción nominada "How far I'll go" de Moana, y la modelo Karlie Kloss desfilaron por la alfombra luciendo un moño azul con las siglas ACLU.

El distintivo representa a la American Civil Liberties Union (ACLU), una organización sin fines de lucro a favor de los derechos civiles que entre otros objetivos, lucha para ayudar a los inmigrantes en su defensa legal contra el veto musulmán de Donald Trump.

Se trata de la primera protesta política que tiene lugar en la 89 edición de los Premios de la Academia. El gesto también llama la atención en particular en el caso de Karlie Kloss, quien es cuñada de la hija del presidente Trump pues su pareja es Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, el esposo de Ivanka Trump.

La organización también tuvo un rol clave en la historia real que inspiró la película "Loving". Ésta cuenta la historia de una pareja interracial que fue arrestada y expulsada de Virginia en 1958. La ACLU tomó el caso y lo llevó hasta la Suprema Corte, resultando en la abolición de las leyes que prohibían el mestizaje racial en el país.

La ACLU lanzó la semana pasada la campaña de su listón azul para invitar a las estrellas de Hollywood a usarlo como un símbolo de solidaridad con la organización que por más de 100 años ha defendido los derechos y libertades de la Constitución de Estados Unidos.

EL INFORMADOR / MARÍA JOSÉ VILLANUEVA