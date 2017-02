Muere Neil Fingleton, actor de ‘Game of Thrones’

El también exjugador de basquetbol falleció a los 36 años de edad por problemas cardíacos

CIUDAD DE MÉXICO (26/FEB/2017).- El actor y exjugador de basquetbol, Neil Fingleton, quien dio vida a Mag the Mighty en la serie “Game Of Thrones”, falleció a los 36 años de edad por problemas cardíacos, informó The Sun.

Fingleton, quien fue declarado en 2007 el hombre más alto del Reino Unido al medir 2.33 metros, también participó en “Dr. Who”, “X-Men: First Class”, “Avengers: Age of Ultron” y “Jupiter Ascending”.

Estudió en la Universidad del Norte de Carolina en los Estados Unidos y tuvo una reconocida carrera en el basquetbol jugando en América, España, China, Italia, Grecia e Inglaterra.

El ex deportista y actor había comentado a The Journal que ser el hombre más alto es como un regalo especial, aunque lo malo de tener esa altura eran los comentarios y preguntas tontas.