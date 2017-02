¿Qué hacer del 25 al 28 de febrero?

• Este fin de semana desde el MET de Nueva York se proyectará la ópera de tres actos, Rusalka, con música de Antonín Dvořák • Sleeping With Sirens es la agrupación norteamericana de pop-rock, que ofrecerá un concierto en el que interpretará los temas de su disco Live and unplugged • Rubén Albarrán es el reconocido músico e integrante de Café Tacvba así como de otros proyectos, quien estará en la Perla Tapatía para presentar su No Dj Set • En el marco del XXX Aniversario de la Escuela de Danza de Guadalajara, la compañía presentará El lago de los cisnes

Rusalka



Este fin de semana desde el MET de Nueva York se proyectará la ópera de tres actos con música de Antonín Dvořák. La trama narra el cuento de hadas sobre la trágica ninfa del agua –Rusalka-, quien se enamora del príncipe de caza y decide renunciar a su condición etérea para convertirse en mortal.



Teatro Diana.

25 de febrero, 12:00 hrs.

De $100 a $250.

Sleeping With Sirens



La agrupación norteamericana de pop-rock, liderada por Kevin Quinn, ofrecerá un concierto en el que interpretará los temas de su disco Live and unplugged, que incluye 11 cortes como Gold, que también tiene una versión acústica, Free Now, Who are you now, entre otros. Sin duda, será una gran velada para sus fans.



Teatro Estudio Cavaret.

26 de febrero, 20:00 hrs.

$800 Preferente. $700 General.

El lago de los cisnes



En el marco del XXX Aniversario de la Escuela de Danza de Guadalajara presentarán este clásico, en el que un bello cisne se encuentra con un príncipe a quien le cuenta que es una princesa hechizada con las damas de su corte por el malvado Von Rothbart y que se romperá al encontrar el verdadero amor.



Teatro Galerías.

25 de febrero, 19:00 hrs.

$200, $250, $280 y $300.



LUNES DE MÚSICA: XAHNAT DÚO

Música de cámara. Palcco. 27 de febrero, 20:30 hrs. $100.

OTRORA CABAÑAS

Piezas seleccionadas de los acervos del Cabañas y del Centro Documental de las Artes de Jalisco. Instituto Cultural Cabañas. Hasta el 14 de mayo.

40 FERIA INTERNACIONAL GASTRONÓMICA (FIGA)

Centro Internacional de la Amistad. 26 de marzo, 12:00 a 19:00 hrs. $40 entrada. $30 estacionamiento.