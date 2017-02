Azteca ya está lista para el Oscar

Será el domingo 26 de febrero desde las 18:30 horas por Azteca 7

GUADALAJARA, JALISCO (25/FEB/2017).- La televisora del Ajusco, TV Azteca ya prepara su clásica y tradicional cobertura de la ceremonia del Oscar este domingo 26 de febrero desde las 18:30 horas por Azteca 7. Ya convocó a sus cartas fuertes en cine y moda para traer información de primera mano a México, el equipo está comandando nada menos que por Esteban Macías, periodista cinematográfico y cinéfilo empedernido que en entrevista ofrece un vistazo de cómo se podría comportar La Academia de Hollywood en esta entregas de premios donde “La La Land” parte como favorita con 14 candidaturas.

Con Esteban también están compañeros muy bien preparados que ofrecerán desde su trinchera sus atinados y mordaces comentarios, es el caso de Susana Moscatel, Arturo López Gavito, Ricardo Casares y Shanik Aspe, pero también habrá buen humor por parte de “El Capi”, la información oportuna de Linet Puente y el ojo crítico de la moda de Marcela Cuevas.

Esteban señala que para esta edición número 89 del Oscar, las expectativas están puestas en los discursos políticos que se puedan desencadenar como ya sucedió con Meryl Streep en los Globos de Oro, el rap en los Grammy con A Tribe Called Quest y con el elenco de “Stranger Things” en los SAG entorno a las decisiones polémicas del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Es una ventana tan grande para una de las comunidades que está más unida en contra del presidente de Estados Unidos, particularmente en California que es uno de los estados donde no ganó Donald Trump. Entonces, seguramente y como ha sucedido en las últimas entregas de este año, va estar todo muy politizado, constantemente escucharemos discursos de unión, de que no construyamos muros. Este año precisamente hay películas que hablan del racismo y de cómo hay que eliminarlo como ‘Loving’, ‘Fences’ y ‘Moonlight’. Creo que en ese sentido será una entrega muy politizada”.

¿Cuáles son las cintas que se llevarán más premios?

Esteban prevé que “La La Land” acabará siendo la cinta más ganadora de la noche, aunque de lo único que tiene duda es si se llevará el premio más importante, el de mejor película. “Andará ganando entre ocho y 10 premios, otro tema aparte es que creo que no se los merece. A mí no me gusta la película, me parece que está sobrevalorada, me parece que es muy simple para tener 14 nominaciones, pero por otro lado es una película que le rinde homenaje a Hollywood, y a Hollywood le encanta premiar las películas que hablan de sí mismo, por eso creo que ha generado mucho ruido en esa comunidad”.

Esteban considera que la competencia directa para “La La Land” por mejor cinta son “Moonlight” y “Manchester frente al mar”, sobre esta última película, cree que el ganador a mejor actor será Casey Affleck y no Ryan Gosling, en tanto a mejor actriz cree que Emma Stone casi lo tiene ganado frente a Isabelle Huppert y Natalie Portman, quienes serían las rivales más fuertes a vencer.

Poder afroamericano

A diferencia de entregas pasadas, este año hay muchos actores afroamericanos nominados al Oscar: Octavia Spencer, Viola Davis, Denzel Washington, Mahershala Ali, Naomie Harris y Ruth Negga. Esteban considera que esto se debe porque la comunidad afroamericana alzó la voz. Espera que a partir de esta ceremonia sea una tendencia donde los actores negros tengan mayor campo de acción para que se les reconozca su talento.

“El problema no es de La Academia, es de la industria de Estados Unidos, por lo tanto yo creo que es llamarada de petate, esto es una reacción a las acciones del año pasado por parte de la comunidad afroamericana. El verdadero problema de que no haya igualdad de oportunidades radica cuando un productor piensa en una comedia romántica y lo primero que le viene a la mente es una actriz blanca güera, bonita de ojos azules y no una latina, una asiática o una afroamericana. Por consecuencia si tú tienes 10 películas donde nueve fueron protagonizadas por una blanca güera, pues es obvio que en las nominaciones la mayoría serán blancas güeras”.

Para estas nominaciones de afroamericanos, Esteban no ve que hayan entregado grandes actuaciones Octavia y Mahershala, pero sí Viola y Naomie.

Un mexicano nominado

Macías ve complicado que Rodrigo Prieto se lleve el Oscar como mejor fotógrafo por la cinta “Silence” de Martin Scorsese, cuando compite con Linus Sandgren de “La La Land”. “Lo que más juega en su contra es que esta es la única nominación de su película, obviamente lo pone en un sitio privilegiado al ser el único representante de ‘Silence’, pero que no tenga la cinta más nominaciones me da la impresión de que la gente no conoce la película y por lo tanto no conoce su trabajo. Pero esta nominación ya es un premio”.

EL INFORMADOR / ENRIQUE ESPARZA