Las manos que 'mecen' al Oscar

Conoce quiénes son los personajes encargados de seleccionar a los ganadores

GUADALAJARA, JALISCO (25/FEB/2017).- ¿Te has preguntado quiénes son los encargados de elegir a los ganadores del Oscar? Comencemos por señalar que este trabajo recae en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la cual está conformada por poco más de seis mil 600 miembros —directores, productores, actores, guionistas, entre otros—, quienes seleccionan a los vencedores de las 24 categorías. Estos miembros están representados por tres gobernadores que se encargan de elegir un director ejecutivo y un director de operaciones.

Los miembros de la Academia emiten su voto por correo postal o por medio de internet. Tradicionalmente se encarga de contarlos la auditora PricewaterhouseCoopers. Para entrar en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas es necesaria una invitación, que normalmente se consigue tras una nominación al Oscar, recomendaciones o méritos especiales. Al final del proceso, sólo dos empleados conocen el resultado, que se traslada en sobres lacrados directamente a la gala.

Es importante recalcar que las cintas que aspiren a ser nominadas deben cumplir con ciertos requisitos como una duración mayor a los 40 minutos, haber sido estrenada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año que terminó, haber sido proyectadas comercialmente por lo menos durante una semana y ser presentada en formatos de cine 35 mm/ 70 mm, 24 o 48 cuadros por segundo.

Cabe señalar que la votación de los miembros de la Academia se cerró el 21 de febrero a las 5:00 de la tarde, cinco días antes de la fecha programada para la ceremonia oficial que será este domingo 26 de febrero, en el Dolby Theatre.

La primera vez

La primera ceremonia fue presentada el 16 de mayo de 1929, en el hotel Hollywood Roosevelt, con una audiencia de cerca de 270 personas. La fiesta llevada a cabo después de la ceremonia tuvo lugar en el hotel Mayfair. El costo de los boletos para los invitados a la ceremonia fue de cinco dólares.

El origen del nombre

La estatuilla fue diseñada por el escenógrafo Cedric Gibbo, quien trabajaba para la Metro Golden Mayer. Representa un hombre de pie, el cual sostiene una espada y se encuentra sobre un carrete de película. El nombre de Oscar, fue acuñado por la actriz Margaret Herrick —en la foto—, quien mencionó que el hombre de la estatuilla, se parecía a su tío Oscar.

Por el récord

Una de las películas con más Premios Oscar en la historia es “Ben-Hur” (1959), tuvo 12 nominaciones y se llevó 11. Mientras que la película de James Cámeron, “Titanic”, se llevó 11 de sus 14 nominaciones. Veamos si ‘La La Land’ se une a las películas con mayor número de estatuillas, pues llega a la ceremonia con 14 nominaciones.

El club de los cinco

Hasta el momento, sólo tres películas, “Sucedió una noche”, “Alguien voló sobre el nido del cuco” y “El silencio de los inocentes” ganaron los cinco de los premios más prestigiosos, también conocidos como los ‘cinco grandes’: mejor película, actor, actriz, director y guion… Y este año, “La La Land” buscará colarse en esta categoría.

Cuestión de genética

Liza Minnelli es la única ganadora de un Oscar cuyos padres ganaron el mismo galardón antes que ella. Minnelli lo hizo por “Cabaret”, en 1973. Su madre Judy Garland recibió un Oscar honorífico en 1939 y su padre Vincente Minnelli fue nombrado Mejor Director en 1958.

TOMA NOTA

Llegó la hora

Para la edición 2017 la lucha por coronarse como la mejor película parece centrarse en vencer a “La La Land”, filme dirigido por Damien Chazelle y el cual llega a la ceremonia con 14 nominaciones. Sin embargo, no se le debe perder de vista a “Manchester by the sea”, “Moonlight” y “Fences”, la cuales podrían arrebatarle la estatuilla al musical.