'No quise ofender a Luis Miguel': El Potrillo

Alejandro Fernández lanza nuevo material discográfico en medio de la polémica por el pleito legal que tiene en contra de 'El Sol'

GUADALAJARA, JALISCO (25/FEB/2017).- Para un artista consolidado como Alejandro Fernández, los proyectos fallidos son un área de oportunidad que le permite ver con otra perspectiva dónde sí se pueden cristalizar otras metas; es decir, tras el intento fallido por hacer una gira con Luis Miguel, “El Potrillo” ya está en planes de buscar otro invitado que pueda sumarse un tour de conciertos; incluso, está trabajando en un proyecto para rescatar la música mexicana —que no tiene el espacio ni la difusión adecuada— y el cual contará con aliados como su padre Vicente Fernández y su disquera Universal Music, con la que acaba de editar su nuevo disco —tras cuatro años de no presentar material—: “Rompiendo Fronteras”.

Es así que ayer en las instalaciones de la Cervecería Fortuna, Alejandro se reunión con los medios de comunicación para hablar sobre este material discográfico que a tan solo unos días de ser lanzado ya se convirtió en Disco de Oro. En dicha reunión fue cuestionado por el presidente de su disquera —región Latinoamérica y Península Ibérica—, Jesús López, sobre el conflicto legal con Luis Miguel: “No puedo abrir la boca… Las cosas legales las van a ver los abogados y si lo dices por una foto que saqué en Instagram, no sé por qué se lo tomaron tan a pecho, yo creo que no fue nada personal, en verdad, me salió del alma. Si a alguien le quedó el saco ese ya no es mi problema”.

Se justificó luego poniéndose él mismo como ejemplo: “Es como si otro artista sacara algún tema con un potrillo y que yo me lo tomara personal. Lo he visto de mi padre y mi padre me ha enseñado a tener muchísimo respeto por mis colegas y jamás faltaría el respeto de esa manera… Si lo hubiera querido hacer, sería de otra forma y ahí sí se hubiera notado”.

Sobre con quién le gustaría compartir una gira ahora que no se pudo con “El Sol” destaca, “justo estábamos hablando de eso y pueden surgir proyectos a futuro, ya que salga el disco y que la gente se esté familiarizando con las canciones”. De hecho, el material discográfico está pensado para tener una segunda parte y en él incluir más canciones que se quedaron pendientes e incorporar colaboraciones que ya se concretaron donde se barajean los nombres de Julión Álvarez, los Tigres del Norte y El Buki.

Enfrenta a Trump

Y en alusión a que su disco se llama “Rompiendo fronteras” mientras en Estados Unidos el nuevo presidente —Donald Trump— quiere levantar muros, “El Potrillo” destaca la capacidad de su país para poder ser independiente. “Somos un país muy capaz, inteligente, trabajador. Creo que tenemos la capacidad para no depender de nadie, he visto muchos países que se han volteado y le han dado la mano a México, hay muchos países que no dependen de ese país (Estados Unidos) y son primermundistas. Yo creo que aquí la cosa es seguir unidos con nuestros valores y salir adelante”.

Abriendo las fronteras

Para este nuevo disco, Alejandro decidió no salir en la portada; le pidió a su disquera que se buscara otra propuesta y juntos dieron con el artista Fernando Sandoval, quien fue el encargado de hacer el arte de la placa musical. Este creativo es un artista visual multidisciplinario que ha tenido exposiciones en Guadalajara, Ciudad de México, Estados Unidos, España, Australia y Argentina.

El álbum incluye 11 temas de varios compositores: Joss Favela, Leonel García, Mario Domm –con quien trabaja por primera vez-, Pablo Preciado, Fernando Osorio y Gianmarco, entre otros. Además, para este proyecto trabajó con los productores Aureo Baqueiro y Rafa Sardina e incorporó sonidos de guitarras sierreñas en “Lo correcto”; así como sonidos divertidos en “Sé que te duele”, el pop con “Un beso a medias” y una versión contemporánea del estilo vernáculo en “Agridulce”.

“Siempre tratamos de evolucionar y en este disco vas a encontrar una montaña rusa de emociones. Es un álbum totalmente diferente, vienen baladas muy fuertes, baladas pop y algunos temas urbanos como la colaboración con Morat. Nos ha servido mucho hacer este tipo de convivencias y bohemias donde el mismo compositor se abre para platicar, conocernos y que de ahí pueda surgir una canción que me pueda personalizar”.

Finalmente Alejandro destaca que se están cuadrando agendas para hablar del nuevo concepto de la gira donde recorrerá varios países. Se aproximan los 25 años de carrera y habrá que celebrar por lo alto.

¡Salud por la filantropía!

Alejandro trabajó en conjunto con Cervecería Fortuna para la elaboración de una cerveza edición especial llamada “Afortunada” que se distribuirá a nivel nacional. La cervecera es mexicana e independiente, y parte de las ganancias por ventas —cinco por ciento— de esta bebida serán destinadas a las labores realizadas por la Fundación Alejandro Fernández (FAF). Cabe señalar que esta institución nació con el fin de promover el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, impulsando su cultura y tradiciones a las nuevas generaciones. Finalmente, Alejandro compartió que su hija América está interesada en formar parte de dicho proyecto, “quiere ser diseñadora y le gusta mucho la cultura mexicana”, agregó.