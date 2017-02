Una mexicana hace reír a Hollywood

Keyla Wood se presenta en EU con una espectáculo de stand up dirigido al público latino y al americano

GUADALAJARA, JALISCO (25/FEB/2017).- Keyla Wood es una mexicana que tiene más de 10 años desarrollando su carrera entre Estados Unidos y México. La vida, los objetivos y las oportunidades la han puesto en una realidad bicultural donde está en constante cambio.

Ahora mismo es parte de un colectivo de mujeres actrices en Los Ángeles que desarrollan el proyecto “Bitch Comedy”, de la comediante Tammy Jo Dearen y donde Keyla estará ofreciendo una rutina de stand up al público americano y latino, enfocado en los cambios políticos que se desarrollan actualmente en Estados Unidos. El espectáculo será en Los Ángeles, en el foro The Comedy Store. “Será mi primera oportunidad de hacer esto en el género del stand up, hace 10 años en ese mismo lugar yo hacía un sketch sobre Donald Trump, porque en ese entonces estaba muy de moda por su programa ‘The Apprentice’ y era más comedia, ahora voy a empezar a hacer stand up que está muy de moda aquí y en México. Aquí también está tomando fuerza el género en español, pero mi rutina la voy a hacer completamente en inglés porque es para una audiencia (universal) para esa día”. Keyla es la única latina que está dentro de este colectivo de mujeres histriones.

Wood quiere mostrar con su espectáculo lo que los ciudadanos americanos están viviendo en general. “También me enfoco en la realidad de una mujer como yo, que es soltera, que es actriz, que está en otro país, que aunque hablo el idioma y todo, soy de una cultura muy distinta, es vivencial mi participación. A veces no estoy pensando tanto en que la gente se ría, sino que esté entretenida”.

La histrión espera seguir desarrollando más material y que lo pueda traer a México. Tienes expectativas de que en Los Ángeles pueda seguir representándose este show y que sus presentaciones, tanto en español como en inglés, le abran espacios para más público.

Cambios sociales y políticos

Aunque en Los Ángeles predomina una gran cantidad de demócratas y de gente que está a favor de la diversidad y de la inmigración, Keyla nota incertidumbre con la llegada del nuevo presidente. “Siento que la gente en general tiene descontento y decepción, porque aunque habrá gente que no quería que ganara (Trump), pensaba que no iba a estar tan mal el asunto. Creo que la gente latina es más conocedora de la política y de las circunstancias, probablemente por razones que a todos los latinos que estamos en Estados Unidos nos atañen, que es el trabajo, la ciudadanía, los derechos y las familias, toda la manera de subsistir. El pronóstico para muchos es desalentador”.

La actriz, que ha participado en melodramas como “Amor Cautivo” y “Prohibido amar”, señala que Los Ángeles es una ciudad con una resistencia muy fuerte al cambio de gobierno, “es muy analítica y puede hacer la diferencia conforme a la ley para que no se llegue a abusos y arbitrariedades dictatoriales”.