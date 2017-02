Jovanko Ibarra rinde tributo a Valentín Elizalde

El artista del regional mexicano se une al disco en honor del también llamado 'Gallo de Oro'

GUADALAJARA, JALISCO (25/FEB/2017).- A 10 años de la muerte de Valentín Elizalde, “El Gallo de Oro”, la disquera Universal Music decidió realizar un disco en tributo a la trayectoria de la estrella, por lo que convocó a intérpretes y agrupaciones del regional mexicano para que canten sus éxitos. Uno de ellos es el cachanilla Jovanko Ibarra, que grabó una nueva versión de “El venadito” y que además es la carta de presentación del álbum.

“Es una responsabilidad muy grande, que esperemos que a la gente le guste lo que hacemos, siempre respetando la línea de Valentín, pero con nuestro sello, fue difícil hacerlo pero lo logramos. Tengo un año que firmé con Universal y fueron los directivos los que se acercaron conmigo para que escogiera el primer tema, me dieron carta abierta para elegir una de las canciones que están en este disco; elegí ‘El Venadito’ porque es una de las que más me gustan de su repertorio y ahora que ya está sonando me doy cuenta que fue una de las más emblemáticas de Valentín”.

En el disco, que ya puede adquirirse de manera física y digital en las distintas plataformas musicales, también aparece José Manuel Figueroa con “Lobo domesticado”, Remmy Valenzuela con “Mi amante”, El Dasa con “La papa” y Calibre 50 con “Volveré a amar”. También La Séptima Banda y el éxito “Vete ya”, Lalo Mora con “Vete con él” y El Bebeto con “La más deseada”, entre muchos otros. “Lo estamos haciendo con todo el cariño y todo el respeto para todos los admiradores de Valentín Elizalde y esperando que se dé un buen resultado”.

Jovanko señala que cuando tenía intenciones de convertirse en cantante, Valentín fue una de sus referencias. “Él era el rey de la taquilla en ese tiempo, era el número uno en su momento, era un estandarte para nosotros que nos gusta la música de banda y es un ejemplo a seguir por su carisma y su voz, que era muy diferente, también sus letras y sus canciones”.

El cantante, originario de Mexicali, adelanta que este próximo 28 de febrero estará en Guadalajara para grabar el videoclip de “El Venadito”, aunque desconoce cuál será la historia y las locaciones. Además, adelanta que se ha estado hablando de que se haga un concierto en el Auditorio Nacional en homenaje a Valentín con el talento que participa en el disco, pero aún no hay nada concreto.

Alista nuevo disco

Jovanko está trabajando en su segundo material discográfico que espera publicar en abril próximo, se llamará “Jovanko Ibarra, la voz de la banda”. “Hay canciones muy buenas, esto será un parteaguas en mi carrera, después de haber salido de ‘La Voz… México’ en 2012, esto será otra meta que se me está dando la oportunidad de aprovecharla.

En este álbum hay una coautoría que Jovanko hizo con Eladio Flores, que además le escribió ocho temas para el material. En el álbum se incluyen covers de Chalino Sánchez y uno más de Sergio Vega. “Estamos tratando de revivir la música que tanto nos gusta y hacer un bonito homenaje”.