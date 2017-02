Foto del Sol me salió del alma: Alejandro Fernández

'El Potrillo' señala que respeta a Luis Miguel y jamás le faltaría el respeto de esa manera

GUADALAJARA, JALISCO (24/FEB/2017).- Hace unos días Alejandro Fernández publicó una fotografía en Instagram donde se observa posando en un atardecer con la leyenda: “Me encanta tener el Sol en mis manos”, imagen que inmediatamente levantó ámpula en redes sociales debido a que tal acción fue relacionada por el público con el conflicto legal que “El Potrillo” tiene con Luis Miguel –quien tiene el mote de “El Sol” – a causa de una gira que harían en conjunto y que nunca se realizó.

Este viernes en las instalaciones de la Cervecería Fortuna, “El Potrillo” se reunió con los medios de comunicación para hablar sobre su nuevo material discográfico “Rompiendo Fronteras” que a tan sólo unos días de ser lanzado ya se convirtió en Disco de Oro por las altas ventas. En la reunión, fue cuestionado por el propio presidente de su disquera, Jesús López de la región para Latinoamérica y Península Ibérica sobre el conflicto legal con “El Sol” –Luis Miguel–.

“No puedo abrir la boca, ni puedo decir nada, las cosas legales las van a ver los abogados y si lo dices por una foto que saqué en Instagram, no quisiera que se tomará tan apecho, no fue nada personal, me salió del alma, si quedó el saco, ese sí ya no fue mi problema, pero pues es como si otro artista sacara algún tema con un potrillo y que yo me lo tomara personal. Lo he visto de mi padre y mi padre me ha enseñado a tener muchísimo respeto con mis compañeros colegas y jamás faltaría el respeto de esa manera, si lo hubiera querido hacer, sería de otra forma y ahí sí se hubiera notado”.

Sobre con quién le gustaría compartir una gira ahora que no se pudo con Luis Miguel, destaca, “justo estábamos hablando de eso y pueden haber muchísimos proyectos que pueden surgir en un futuro ya que salga el disco y que la gente se esté familiarizando con las canciones. Hay muchísimos artistas con muy buena calidad que ahora están sobresaliendo, pero sí tenemos pensado hacer algo porque la gente así lo está pidiendo, el mundo artístico está cambiando”.

