Nightwing tendrá película; Internet ya tiene a sus candidatos

Warner Bros planea filmar la cinta de acción real acerca del personaje del universo de los cómics de Batman

GUADALAJARA, JALISCO (24/FEB/2017).- La productora Warner Bros anunció este viernes que planea filmar una película de acción real acerca de Nightwing, un personaje del universo de los cómics de Batman.

De hecho, según informó The Hollywood Reporter, el candidato a dirigir esa futura cinta es Chris McKay, quien dirigió la cinta animada "Lego Batman: La película".

La publicación también dice que el guionista Bill Dubuque se encargará del libreto.

En las historias de Batman de DC Comics, Nightwing o Ala Nocturna es la segunda identidad de Dick Grayson, es decir, el primer personaje que tomó el nombre de Robin y la labor de ayudar a Batman.

Apareció en los cómics por primera vez en 1940 y, como Nightwing, ha tenido sus propios títulos; en un arco narrativo de Batman incluyó sustituyó por un tiempo al Hombre Murciélago. Y en la película "Batman vs Superman", de 2016, se da a entender que murió en algún momento a manos del Joker.

The Hollywood Reporter no ofrece más detalles sobre la nueva película, pero ése y otros medios dan por hecho que Nightwing formará parte del llamado Universo Extendido DC, que incluirá otras producciones como "Gotham City Sirens", con las villanas Harley Quinn, Poison Ivy y Catwoman.

¿Quién podría interpretar a Nightwing?

Éstos son algunos nombres que suenan en la red, ahora que se espera una película sobre el personaje.

Joseph Gordon-Levitt

Por una simple razón: el cierre de la trilogía de películas del Caballero Oscuro, de Christopher Nolan, lo presentó como el relevo de Batman. La emocionante opción choca con sus 36 años de edad: quizá se requiera a alguien más joven.

Milo Ventimiglia

El galán de "Gilmore Girls" es incluso mayor que Gordon-Levitt, con 39 años de edad, pero también suena en sitios web. Sus antecedentes en las series "Heroes" y, más recientemente, en "This is us", levantan interés.

Danny Shepard

No hay que descartarlo: entre 2013 y 2014 un grupo de fans, vía la productora Ismahawk, publicó en YouTube "Nightwing: The series", bien recibida por su apego a los cómics. El creador también fue el actor protagonista.

Steven R. McQueen

El artista BossLogic publicó en Twitter a su candidato. El aludido es el actor y modelo que apareció como Jeremy Gilbert en "The Vampire Diaries". Su entrenamiento en artes marciales y kickboxing podría ayudarlo.

Taron Egerton

Se hizo famoso por "Kingsman: Servicio secreto" y, con 27 años, tiene edad ideal para el personaje. Por una foto suya en Twitter sabemos que le gusta el tema de los superhéroes. Suena mucho en internet.