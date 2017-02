Un 'lobo' acecha en pantalla

Hoy se estrena la película 'Mientras el lobo no está', con una historia plagada de misterio y tensión

GUADALAJARA, JALISCO (24/FEB/2017).- El cine nacional sigue expandiéndose en otros géneros que no sean la comedia y el cine de denuncia, cada vez hay más creativos enfocados en contar otras historias y ahora es el turno de Joseph Hemsani de presentar un thriller psicológico donde el peso actoral recae en adolescentes, una tarea que podría resultar todo un reto, pero que en ejecución muestra excelentes resultados, se trata del filme “Mientras el lobo no está” que se estrena este viernes 24 de febrero con 700 copias en las principales ciudades de la República. La distribución corre a cargo de Cinépolis.

“Esta película surge de otro proyecto que no nos estaba saliendo y lo tuvimos que guardar pensando en que algún día lo retomaremos, estábamos un poco frustrados porque no podíamos hacer películas, no nos daban chance, no nos tenían confianza, y con toda razón, no habíamos hecho nada. Ahí fue cuando nos propusimos escribir una cinta súper chiquita y fácil de hacer, hicimos ésta y no nos imaginamos en lo que se iba a convertir, incluso tal vez más grande que la otra que queríamos hacer”, apunta el director.

“Mientras el lobo no está” es una cinta que se filmó hace dos años, está ambientada hacia finales de los años 50 y desarrolla la historia de un grupo de adolescentes que son resguardados en un internado ubicado en un bosque, donde la comunicación es nula y donde se supone, la institución los mete en disciplina, pues se trata de lidiar con “niños problema”. Sin embargo, los jovencitos en su afán por escapar del yugo del director (Mauricio García Lozano) irán descubriendo una serie de secretos que tienen que ver con desapariciones de otros estudiantes. El mal está en casa y tienen que encontrar una salida.

El abuso como contexto

Para Joseph un reto importante fue encontrar el cast adecuado, jóvenes que no había tenidos acercamiento al cine, pero que tenían muchas ganas de aprender, es el caso de Luis de la Rosa y Miranda Kay, los protagonistas de la película. Él es el héroe que busca encontrar una salida a la opresión que ejerce el director hacia él y sus compañeros y ella es una víctima acechada por el mal que nada tiene que ver con la fantasía o lo sobrenatural.

El director hace hincapié en que esta historia es un thriller que tiene drama, pero que también toca temáticas importantes como el abuso infantil.

Nueva cinta en puerta

Para Luis, quien ahora tiene 15 años, formar parte de una cinta como esta lo hizo darse cuenta que aún y cuando tenía 13 años en el momento que filmaba, este proyecto era profesional y no podía dejar pasar la oportunidad.

“Esta fue una experiencia increíble y de la que me lleve muchísimas cosas. Me ayudó a reflexionar y entender mejor a mi personaje. ‘Alex’ es un niño que reta muchísimo a la autoridad y cuando siente que hay algo malo simplemente no se queda callado”.

Uno de sus retos fue disciplinarse y darse cuenta que el oficio de actor es muy importante. “Todos somos muy amigo, pero un día que estábamos todo el cast, era muy difícil concentrarse para tener una buena escena, pasaron 18 tomas, Abe y Joseph nos dijeron que teníamos que concentrarnos porque no teníamos todo el tiempo del mundo y eso me ayudó a darme cuenta que esto era algo profesional y no es un juego”.

Para Miranda Kay uno de los momentos más complicados de rodar fue cuando ella y el grupo de niños tuvo que rodar en un lago frío. “Esta fue mi primera experiencia en cine y fue increíble ver todo el trabajo que hay detrás de una película, el público no sabe todas las horas de grabación y de post producción, es increíble el proceso”.

La magia de entrar al set

Joseph Hemsani , el director del largometraje “Mientras el lobo no está”, y Abe, su socio en esta producción ya preparan una nueva cinta, sólo que ahora invierten espacios de trabajo, pues Abe será el director y Joseph el productor, una nueva faceta para ambos.

El nuevo proyecto fílmico de este dúo cinéfilo se trata de una comedia de acción que comenzarán a filmar el 20 de marzo, pero aún no pueden revelar los nombres de los actores porque están cerrando detalles, por lo que no es posible vislumbrar si trabajarán de nuevo con actores debutantes o lo harán con histriones con mayor carga profesional y exposición en las pantalla grande.

“Se llamará ‘Placa de acero’ es al estilo ‘Arma mortal’ y es sobre un policía honesto que lo ponen de pareja con un policía corrupto y trata de cambiar el sistema, suceden cosas muy chistosas y al final se tienen que unir los dos para salvar a la ciudad”.

Este es tan sólo uno de los proyectos que la pareja busca concretar, y esperan que después de la muestra de su trabajo, se puedan abrir más puertas y poder desarrollarse de manera completa en el ámbito del séptimo arte.