Por qué el trato entre Scorsese y Netflix es muy importante

La plataforma de internet ha cambiado los hábitos para poder ver una película

GUADALAJARA, JALISCO (23/FEB/2017).- La nueva película de Martin Scorsese, la producción de 100 millones de dólares "The Irishman", quedó a cargo de Netflix, en lugar de Paramount Pictures, en una decisión que subraya cómo la empresa de televisión por internet se involucra cada vez más en grandes producciones de cine.

Scorsese tenía un acuerdo con Paramount Pictures, que produjo sus cuatro películas anteriores, pero recientes cambios en esa compañía --incluyendo el relevo del presidente Brad Grey-- habrían impulsado su decisión de buscar una alternativa.

Medios estadounidenses especializados discuten el tema como una decisión que podría modificar a la larga el escenario de la producción de cine en Estados Unidos. Lo cierto es que el anuncio pone de relieve el creciente peso de Netflix en esa industria... una vez más.

La película contará la historia de Frank "El Irlandés" Sheeran, un gángster al que los rumores involucraron la muerte del líder sindicalista estadounidense Jimmy Hoffa, desaparecido en 1975.

1.Cambios de hábitos

Netflix es una alternativa para los espectadores que no quieren ir al ver las cintas al cine. Aunque la enorme mayoría valora la importancia de asistir a una sala para ver las películas en sus formatos originales y con el detalle que garantiza una gran pantalla, muchos también aprecian la comodidad de consumir cine a su manera y en casa.

2. Bestias sin patria

La producción inglesa de 2015 "Beasts of no nation" (traducida como "Bestias sin patria" en algunos países), dirigida y escrita por Cary Joji Fukunaga, fue un avance en este sentido: Netflix colaboró con la distribución de una cinta que sonó rumbo a los Óscar y le significó una nominación al Globo de Oro al actor Idris Elba.

3.De Daredevil a Louis CK

Netflix lleva años concentrada en ampliar su influencia. Ha dado grandes golpes con el éxito de sus series de ficción, desde los cómics del equipo de Los Defensores (como "Daredevil" o "Jessica Jones") hasta comedia y drama ("Orange is the new black" o "Stranger things", por ejemplo). Pero además ha llenado sus ofertas de shows de stand up, con figuras tan populares como Louis CK, y con documentales originales.

4. Buenos muchachos para la taquilla

El acuerdo entre Netflix y Scorsese, entonces, subraya la relevancia de la empresa: el director es uno de los más respetados del mundo y su nueva producción costará 100 millones de dólares. En un artículo publicado en "The Atlantic", el editor David Sims subraya que la cinta parece un taquillazo seguro: una historia de gángsters con Robert DeNiro, Al Pacino y Joe Pesci, basada en un best seller.

5.Un director casi seguro

Otro factor que destacan los especialistas tiene que ver con que Scorsese parece un nombre que garantiza taquilla, aunque no siempre atine. Paramount, precisamente, produjo "La isla siniestra" (294 millones de dólares de recaudación mundial), "La invención de Hugo" (185 millones) y "El lobo de Wall Street" (392 millones). En contraste, "Silencio", de 2016, costó 46 millones de dólares, según el sitio the-numbers.com, y apenas ha recaudado 14.8 en el mundo.

6.Y una nueva tendencia

Davis Sims dice en su artículo que el acuerdo "es indicador de algo sísmico. Los grandes directores habían evitado a la compañía, asustados de que condenara a sus películas a ser vistas sólo en las casas. Con Scorsese a bordo, eso podría empezar a cambiar".

7. "La pantalla grande es opcional"

Opina igual Eric Kohn, de IndieWire, uno de los primeros sitios que reveló la noticia: "Incluso si los cines sobreviven, ya no dictarán la identidad del medio. Necesitamos aceptar la realidad de Netflix que ahora gobierna las decisiones, e implica aceptar que la pantalla grande es opcional".