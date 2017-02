Los 9 testimonios del talento de Rodrigo Prieto

Es uno de los cinefotógrafos más respetados del mundo y uno de los fuertes de la noche

GUADALAJARA, JALISCO (23/FEB/2017).- Rodrigo Prieto es considerado uno de los más importantes cinefotógrafos del momento en la industria del cine. No nada más en Hollywood, no nada más por parte de sus seguidores mexicanos. Es uno de los grandes. Y si alguien tiene duda debería revisar su filmografía: tiene 36 largometrajes (además de cortos y televisión) que han atraído el ojo de la Academia, aunque él hasta ahora no haya ganado un Óscar.

¿Cuáles son sus mejores planos? En internet abundan los listados de quienes revisan cómo cambia de estilo y de técnica con cada película. Muchos subrayan su apego a la iluminación naturalista; varios comentaristas celebran su elegante empleo de cámaras no fijas y su dominio del color en alto contraste, pero también su facilidad para los retratos.