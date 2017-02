Estas son todas las nominaciones de Meryl Strep hasta hoy

Meryl Streep tiene un récord quizá imbatible de 20 nominaciones al Óscar, con tres premios y una galería de papeles que han hecho escuela en Hollywood

GUADALAJARA, JALISCO (23/FEB/2017).- Todo el mundo la adora (bueno, menos el presidente Trump). Es extremadamente talentosa, abandera con discreción causas irreprochables, tiene un gran timing político, es cool y divertida y, sobre todo, cuando se pone frente a la cámara deja trabajos inolvidables. Por eso no es una sorpresa que Meryl Streep sea la dueña de récords en Hollywood como 20 nominaciones al premio Óscar, una marca que se antoja inalcanzable pero que, además, aún puede crecer más.

¿Quién es la Meryl Streep de sus nominaciones? Si tomamos en cuenta que ha hecho 57 largometrajes en 40 años, 20 nominaciones significan que tiene un récord ganador: uno de cada tres intentos es bueno. Pero además es muy interesante recordar el recorrido de sus rostros y papeles, de los melodramas y las biografías a una que otra comedia impredecible, según el gusto de la Academia de Hollywood.

Su legado seguramente incluirá varias de esta lista, pero quizá muchos más la recuerden con la célebre descripción que hizo de ella su director Sydney Pollack: “Tiene una vasta imaginación, increíbles poderes intuitivos; entiende al instante cosas sobre la conducta humana que la gente que no es observadora o es narcisista no entiende. Tienes que ponerle atención al mundo exterior, y la mayoría de la gente no lo hace; ella está interesada en el mundo”.

EN NÚMEROS

Tiene 3 Oscar Dos como mejor actriz y uno como actriz de reparto.

Pero no es la más premiada Katharine Hepburn consiguió cuatro y Daniel Day-Lewis, tres, ambos como actores principales; Jack Nicholson la iguala con dos de actor principal y 1 de reparto; sin embargo, no parece que Meryl vaya a retirarse pronto, así que aún puede mejorar sus números.

30 largos años La nominaron una y otra vez, pero la dejaron tres décadas sin premio: ganó en las ceremonias de 1980 y 1983 y, luego, en 2013.

Es la reina de las nominaciones Veinte candidaturas al Óscar (12 como actriz principal) es una marca ridículamente difícil de vencer; entre los actores activos, Jack Nicholson es el que más se le acerca, con 12 nominaciones, pero ha reducido mucho su actividad. Luego están Al Pacino, con ocho nominaciones, y varios más jóvenes con siete, como Cate Blanchett, Kate Winslet o Denzel Washington.

Nadie la ha vencido dos veces Entre 20 nominaciones, Meryl ha perdido 16 premios Óscar; sin embargo, nunca una rival ha repetido en quitárselo. Y por cierto: salvo por las legendarias Katharine Hepburn y Geraldine Page, todas las compañeras con que compitió en esos casos siguen activas.

