Los musicales que han ganado el Oscar a Mejor Película

La La Land podría convertirse en la película número 11 en ganar la categoría

GUADALAJARA, JALISCO (23/FEB/2017).- La última vez que un musical ganó el Oscar a Mejor película fue nada menos que hace 15 años. En ese tiempo “Chicago” se llevó la noche. La película dirigida por Rob Marshall y protagonizada por Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones y Richard Gere obtuvo 13 nominaciones en 2002 y además de lograr esta categoría se llevó otras cinco: actriz secundaria, vestuario, dirección artística, montaje y sonido.

¿Será que La La Land seguirá los pasos de esta película con sus históricas 14 nominaciones? Eso se sabrá el domingo 26 de febrero. En los 88 años de historia de los Premios Oscar, sólo diez musicales han ganado el reconocimiento a Mejor Película y son los siguientes:

Chicago (2002)

Película que reivindica 34 largos años de que un musical obtuviera otro Óscar. Dirigida por Rob Marshal, "Chicago" obtuvo 12 nominaciones a la preciada estatuilla y ganó 6: Óscar a la mejor película, mejor actriz de reparto (Catherine Zeta-Jones), mejor vestuario, mejor dirección artística, mejor montaje y mejor sonido. La película gira en torno a dos mujeres (Velma Kelly y Roxie Hart) acusadas de un crimen pasional, quienes están en prisión esperando su juicio juntas en 1920.

Oliver (1968)

Dirigida por Carol Reed, esta película británica llevó al cine la novela de Charles Dickens, "Oliver Twist", que narra la vida de Oliver (Mark Lester), un niño huérfano que huye de un orfanato hacia Londres donde es acogido por una banda de niños delincuentes que roban a los transeúntes.

The sound of music (La novicia rebelde) (1965)

Basada en el musical de Broadway, esta película fue dirigida por Robert Wise y tuvo como protagonistas a Julie Andrews y Christopher Plummer.

My fair lady (Mi bella dama) (1964)

Dirigida por George Cuckor, la película está inspirada en la obra teatral homónima del escritor irlandés G.B. Shaw. El filme trata la relación entre el lingüista Henry Higgins y una florista, Eliza Doolittle, cuya vulgaridad al hablar, motiva a Higgins a realizar una apuesta con el coronel Pickering: hacer que la vendedora hablara bien y hacerla pasar como una dama de alta sociedad.

West side story (Amor sin barreras) (1961)

La rivalidad de los Montesco y Capuleto se traslada a las bandas callejeras de un barrio marginal de Nueva York: los "sharks" (portorriqueños) y los "jets" (de ascendencia europea). El conflicto surge cuando María (Natalie Wood), hermana del jefe de la pandilla puertorriqueña y Tony (Richard Beymer), un ex miembro de los Jets, se enamoran.

Gigi (1958)

También dirigida por Vincente Minnelli, estuvo basada en la célebre novela Gigi de Colette. La película se sitúa en París del 1900 y narra la historia de un soltero codiciado llamado Gaston Lachaille, quien conoce a Madame Alvarez, y su precoz nieta Gigi (Leslie Caron), quien se prepara para seguir los pasos de su abuela como cortesana.

Un americano en París (1951)

Considerada una obra maestra del cine, la dupla Vincente Minnelli y Gene Kelly ofreció una inolvidable película, pero ninguno de ellos ganó un premio Oscar. Cuenta la historia del pintor norteamericano Jerry Mulligan (Gene Kelly), quien al término de la segunda guerra mundial se queda en la Ciudad Luz.

Going my way (Siguiendo mi camino) (1944)

Película que cuenta la historia de un carismático sacerdote (Bing Crosbi) que discrepa con otro sacerdote con más años y conservador; un tributo al sacerdocio como vocación de servicio a la comunidad. Fue la película más galardonada de 1944 con10 nominaciones y ganó siete.

El gran Ziegfeld (1936)

Producida por MGM, representa una biografía imaginaria del productor Florenz Ziegfeld, popular por la audacia de los “destapes femeninos” en sus anuncios de feria.

Melodías de Broadway (1929)

Primer "gran musical", es la primera película del cine sonoro (que incluye canciones y bailes). El filme incluye el tema más popular de la época: "You Were Meant For Me" y la canción de George M. Cohan, "Give My Regards To Broadway".

EL INFORMADOR / MARÍA JOSÉ VILLANUEVA