Conoce todas las referencias de 'La La Land'

Una tuitera recopila los musicales que homenajea la película de Damien Chazelle

GUADALAJARA, JALISCO (23/FEB/2017).- De “West Side Story” a “Vaselina”, de “Moulin Rouge!” a “Singing in the rain”, las referencias a otros musicales clásicos que “La La Land” colocó a lo largo de su metraje son tantas que incluso los fans acérrimos se vieron superados. Por fortuna para los interesados en este género de valor histórico para Hollywood, una usuaria de redes sociales los puso en orden.

La madrileña Sara Preciado, quien en su perfil de Twitter @Sra_Preciado señala que busca empleo pese al boom que logró en internet —medios como The Washington Post hicieron una publicidad inusitada a esta guionista y escritora sin trabajo—, es la autora de un video que se convirtió en una sensación de redes sociales al identificar numerosas referencias y alusiones que encontró en “La La Land” a otros musicales.

Lo mejor es que no hace falta ser fan para distinguirlos: la comparación permite apreciar el guiño a la cinta anterior y ofrece a los fans de “La La Land” una forma extra de disfrutar la película.

Pero además, el video revela, contra lo que cualquier crítico o escéptico podría argumentar, la riqueza visual de los musicales señaladas y su influencia en la cultura popular. ¿O alguien no reconoció la alusión a Gene Kelly que hace Ryan Gosling en su primer baile con Emma Stone?

Dirigida por Damien Chazelle, el musical “La La Land” competirá el 26 de febrero por 14 premios Óscar; es la película más nominada de la historia junto con “Titanic”, que logró 11 de sus premios.

En qué fijarse

Hay referencias a 15 películas en el video de Sara Preciado. La más antigua es “Ritmo loco” o “Shall we dance”, de 1937, una de las últimas películas en que apareció una pareja fundamental: Ginger Rogers y Fred Astaire, considerado el mejor bailarín del género; si le interesan los musicales, apréndase ese nombre.

También se menciona a “Broadway melody”, pero la versión de 1940, remake de otra de 1929 que fue el primer gran musical de Hollywood. Mientras que en la de 1940 Fred Astaire (el mismo) hizo pareja con Eleanor Powell, en la original Charles King y Anita Page protagonizaron este punto y aparte en la historia del cine: ganó el Óscar principal y fue la primera película sonora en obtenerlo; muchos la recuerdan por la canción de George M. Cohan “Give my regards to Broadway”.

Hay otro clásico: “Sinfonía en París” (“An american in Paris”), con el otro gran ídolo de los musicales, Gene Kelly, quien completa con su carisma una superproducción de fotografía y decorados espectaculares. Ganó seis premios Óscar, incluyendo Mejor Película, y convirtió a la Metro Goldwyn Mayer en líder de Hollwyood.

Pero el musical de musicales es “Cantando bajo la lluvia”, de 1952, padre de todas las intenciones de “La La Land”: era un gran homenaje al cine mudo y al Hollywood más alegre, aunque con una pizca nada desdeñable de acidez e ironía. Debbie Reynolds era encantadora y Donald O’Connor da una cátedra de actuación física insuperable, pero lo mejor de esta cinta es el magnífico Gene Kelly. No pocos críticos consideran a ésta una de las mejores películas de la historia de Hollywood, aunque no haya ganado un solo Óscar.

“West Side Story” es un básico: barrió con los Óscar con 10 premios y sólo uno perdido (el de guion) y consolidó al género como terreno de superproducciones taquilleras. La historia es una adaptación de “Romeo y Julieta” a una batalla entre barrios y razas de Nueva York; la obra de teatro original es aún un éxito en Broadway; la querida Natalie Wood era la estrella.

Todos hemos oído hablar de “Vaselina” (Grease, 1978), uno de los últimos musicales importantes en una época en la que Hollywood ya no halló tan rentable al género. Curioso, porque la obra de teatro llevada al cine con John Travolta y Olivia Newton John es una favorita del público, de los críticos (en serio) y de las taquillas. No ganó ni un Óscar, pero a los fans no les importa.

Y la más reciente de las referencias es “Moulin Rouge!” de Baz Luhrmann, con Nicole Kidman e Ewan McGregor. Como musical, tenía una peculiaridad: casi no tenía canciones originales, sino que está basado en versiones de éxitos del pop. De todos modos, su efecto fue obvio: cuando todos creían que el género era un fracaso garantizado en Hollwyood, esta cinta se llevó dos Óscar y compitió por el de mejor película.

EL INFORMADOR / IVÁN GONZÁLEZ