Jass va por Viña del Mar

La cantante se presentará este miércoles por segunda vez en el festival musical

GUADALAJARA, JALISCO (23/FEB/2017).- La cantante mexicana Jass Reyes, que participa en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar representando a su país, aseguró hoy aquí que buscará ganar la competencia y el reinado del certamen musical chileno.

La ahora integrante del grupo Playa Limbo dijo que está “muy contenta de estar representando a México en Viña del Mar. Hasta ahora he tenido muy buenas experiencias, he conocido artistas de otros países muy talentosos con los cuales he compartido el escenario de la Quinta Vergara”.

Respecto al tradicional escenario del festival viñamarino, Reyes señaló que “se siente una energía bastante grande en la Quinta Vergara, arrolladora. Sentí mucho el cariño del público” el pasado lunes, cuando presentó su canción “Cielo en llamas”.

“Es un gran escenario y un gran público, nos aceptó bastante bien y disfruté bastante. Estoy muy emocionada y feliz por toda esta experiencia”, recalcó la cantante mexicana, quien se presentará este miércoles por segunda vez en Viña del Mar.

Respecto a su candidatura a Reina del Festival, donde compite con la chilena Kika Silva y la española Gala Caldirola, aseveró que “fue una sorpresa lo de la candidatura a reina, fue algo que se dio en forma inesperada”.

“Yo venía bajando del avión (en Chile) y me dijeron que habían varios medios de comunicación que me estaban postulando para reina, pero no sabía la magnitud que tenía este acontecimiento hasta que lo he vivido en estos días”, dijo.

Agregó que “es una pena que no pueda asistir a todas las actividades que tienen las candidatas a reina porque a mí me invitaron y quedé seleccionada para representar a México en la competencia de canciones y no he podido coincidir en todas, pero haré todo lo posible por ser una buena candidata”.

Con mucho trabajo

Reyes ha debido ausentarse de algunas actividades de las candidatas a reina de Viña del Mar debido a sus responsabilidades como cantante y participante de la competencia internacional, la que inició el pasado lunes y finaliza el sábado pasado.

Señaló que los chilenos “me reciben en la calle con mucho cariño, me piden fotos, saben de nuestra música, de la canción, y saben lo que están conociendo y eso es increíble”.

En cuanto a la posibilidad de regresar a Chile, la cantante mexicana acotó que “seré muy feliz de regresar y lo más probable es que sea con Playa Limbo. Este año se pinta increíble, entramos con un sencillo en marzo y un video increíble”.