‘La Ingrata’, la irreverente canción de Café Tacvba

La canción está incluida en el álbum 'Re' publicado en 1994

CIUDAD DE MÉXICO (22/FEB/2017).- “La Ingrata” es una canción incluida en el álbum “Re” de Café Tacvba, publicado en 1994. Fue escrita por Emmanuel del Real, tecladista de la banda.

La melodía que sería dejada de interpretar por esa agrupación resultó en su momento elegida como el primer sencillo del álbum, que fue considerado en el primer lugar de los 10 mejores discos de rock de toda la historia en Latinoamérica, por la revista “Rolling Stone”.

El tema, una oda al despecho y desamor con frases como “Ingrata, que no ves que estoy sufriendo, por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas”, se convirtió en una de las canciones preferidas por el público durante los conciertos de la agrupación.

Cuentan que cuando la banda tocó la canción en el Teatro Carrera, de Chile, en 1995, se desató tal euforia entre los asistentes que se armó gran desorden en el lugar.

Sin embargo, el año pasado los integrantes de Café Tacvba mostraron sus intenciones de no volver a tocarla por su contenido, ante una sensibilización sobre los feminicidios.

Hacia el final de la canción, la letra dice: “Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa' que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte voy a estar contigo en tu funeral...”.

El tema estuvo inspirado en los corridos norteños y captaba atención por su irreverencia.

En YouTube, el video -grabado en un mercado y cerca de las Torres de Satélite- tiene más de 14 millones 200 mil vistas. El material ganó el premio de Video, de MTV Latinoamérica. en los MTV Music Awards de 1995.