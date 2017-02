Pau Donés responde a quienes dicen que se está muriendo

El vocalista de Jarabe de Palo subió un video donde canta una breve canción

CIUDAD DE MÉXICO (22/FEB/2017).- Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, subió a Facebook un breve video con el que responde a los que dicen que el cáncer lo está matando.

Sentado con su guitarra y teniendo como paisaje un bosque, el cantante comienza diciendo: “Buen día mis Robers, dicen por ahí que me estoy muriendo, pues mira”, para luego comenzar a tocar la guitarra al tiempo que canta “Y a veces dicen, dicen, no saben lo que dicen, y a veces dicen dicen dicen, no saben lo que dicen”

Finaliza el video con una sonrisa y agrega: “Hasta pronto queridos, nos vemos en los escenarios”.

El artista de 50 años volvió a ser noticia esta semana al ofrecerse a declarar en una entrevista que no sabe si se salvará del cáncer y que no tiene miedo a morir.

El intérprete de temas como "Flaca" y "Bonito" se mostró optimista con su diagnóstico y aseguró que el cáncer, a diferencia de lo que la mayoría podría pensar, lo ha vuelto un hombre feliz.

"El cáncer me ha hecho muy feliz porque me estaba perdiendo muchas cosas de la vida (...) He recuperado cosas que me hacen muy feliz, porque yo no era un tío feliz antes del cáncer y ahora lo soy. ¿Dónde estaba mi felicidad?", declaró Pau Donés a "XL Semanal".