Canciones de Jarabe de Palo para acompañar a Pau Donés

El cantante y su música reflejan la fuerza de los pacientes en su lucha contra el cáncer

GUADALAJARA, JALISCO (22/FEB/2017).- Pau Donés le recordó a mucha gente lo duro que hay que ser para enfrentarse al cáncer: durante los 12 meses anteriores celebró que el cáncer de colon que le detectaron en 2015 parecía remitir, pero esta semana reveló que los médicos le advirtieron que le queda poco tiempo de vida.

Como siempre desde que hizo público que padece esta enfermedad, el cantante de la banda española Jarabe de Palo ha mostrado buen humor y buen ánimo, aún en este trance, y sin duda que su disposición es inspiradora.

"Los médicos han dicho que sólo hay un 20% de posibilidades de que viva más de cinco años. ¡Pues ya son 20! Y yo quiero ser uno de ésos", publicó reciente en su muro de Instagram, donde ha aireado su postura ante el cáncer. "Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo".

Cáncer es el nombre que reciben decenas de variedades de tumores malignos, cada uno con características diferentes, que hacen muy difícil que los médicos los combatan fácilmente. Es la principal causa de muertes en el mundo y afecta sobre a todo a los habitantes de países en vías de desarrollo, pues la clave para enfrentarlo es la detección temprana.

Tan sólo en México, donde el cáncer participa como tercera causa de muerte tras las enfermedades del corazón y la diabetes, hay 190 mil casos cada año, y hasta 60% son diagnosticados en etapas ya avanzadas.

El cantante Pau Donés tuvo suerte en conseguir un diagnóstico oportuno y gracias a eso, según parece, ha podido recibir atención médica y esperanzas de mejora.

Quizá no todos los pacientes tendrán su disposición de ánimo, pero seguro que más de uno se anima al escucharlo hablar como en sus entrevistas recientes: "Habrá días en que estaré al 100%, otros que no tanto. No pasa nada, porque ahí estaré cuando levanten el telón, en uno de los lugares donde mejor me siento, donde más me gusta estar, firmes y a la orden, cantando para ti".



Luego de frenar su carrera musical tras el nuevo diagnóstico, Jarabe de Palo ha sacado un nuevo disco titulado 50 Palos que incluye el sencillo "Humo". En este tema el español refleja las afirmaciones que dijo en dicha entrevista, además de mostrarse seguro ante la muerte: "No tengo miedo a morirme. Yo sé que llevo la muerte encima. La muerte a mí no me ronda, la llevo dentro, conmigo".

Tras la aprobación de su oncóloga, el cantante regresará junto a su banda con una presentación en México el próximo 18 de marzo.



1.- La flaca. Jarabe de Palo nació en 1996 en Montguy, España, luego de que Pau Donés escribió este tema y se decidió a integrar por fin el grupo que buscaba. Impulsada por un comercial, la canción fue un éxito en España y América Latina y catapultó a la fama a la nueva banda, Jarabe de Palo.