Martín Altomaro, galán inesperado

El histrión mexicano se alista para protagonizar la serie 'Las 13 esposas de Wilson Fernández', para la plataforma digital Blim

GUADALAJARA, JALISCO (22/FEB/2017).- Todo un seductor resultará ser el actor Martín Altomaro a través de su nueva serie de televisión “Las 13 esposas de Wilson Fernández”, la cual podrá verse en la plataforma Blim de Televisa. Se trata de una adaptación argentina del director Gastón Portal y cuyo guion es de Javier Castro Albano. Ahora para México, el proyecto es retomado por Inna Payán y precisamente la primera temporada consta de 13 episodios, cada uno sobre cada una de las esposas de dicho “Don Juan”.

En entrevista, Altomaro comparte que se trata de una serie muy divertida donde no se puede juzgar a “Wilson Fernández” hasta conocerlo de forma profunda. “Es una idea brillante de Gastón Portal, él ya hizo esa primera temporada en Argentina y la neta tuvimos el privilegio de que nos viniera a compartir esa historia y adaptarla a México. Creo que eso es lo que te permite la serie, otros tipos de cosas, de explorar más en diferentes personajes y en diferentes formas, no tienes una hora cuarenta minutos de una película, ni los 80 capítulos de una novela”.

Un paseo por la historia

La historia se va contando a partir de los testimonios de las 13 esposas que fueron seducidas y enamoradas por “Wilson” en distintas épocas, el propio protagonista atribuye que su encanto con las mujeres es a partir de los besos, pero eso será algo que tiene que ir descubriendo el público. Además, la historia se enlaza en distintos hechos reales y sociales de México.

El antagónico de la serie es Carlos Meza y algunas de las actrices que encarnan a las 13 esposas son Ximena Romo, Esmeralda Pimentel, Alejandra Ambrosi, Cassandra Sánchez Navarro, Sofía Espinosa y Georgina Tabora, entre otras. lse Salas funge como la psicóloga y Raquel Olmedo como la madre de “Wilson”. “La serie es un garbanzo de a libra, yo ya pude ver algunos capítulos y la neta está buenísima, la acabamos de grabar el año pasado y ya tiene que salir en un mes aproximadamente”, comparte el actor.

Adiós a las cadenas

Desde 2016 hay un campo de trabajo más amplio para los actores a partir de que empresas como Televisa y Azteca se deshicieron de las exclusividades, en gran medida porque el consumo de las plataformas en internet los obligó a cambiar sus mecanismos de trabajo, y eso de manera indirecta benefició a los histriones para trabajar en cualquier empresa.

“Desde siempre me pareció muy ridículo este asunto del veto y de la exclusividad, entiendo que si te comprometes con determinada empresa adquieres una exclusividad, pero el hecho de no permitirte trabajar en otros lado me parece ridículo, anticonstitucional y tonto, que no le sirve a nadie. Pero se están rompiendo estos esquemas, se está generando otro tipo de formas de trabajo, lo cual está increíble”, dice Martín, quien con estas modalidades nuevas también se benefician los crews, los equipos de trabajo porque la oferta se abre, no sólo ya se trata de Televisa y Azteca, ahora en el mercado también están Netflix, Clarovideo y Blim. “Hay nuevas visiones y oportunidades y lo estamos haciendo muy bien”.

LO BÁSICO

Nada claro para “Soy tu fan”

Una pregunta que siempre le hacen a Martín y a los actores que participaron en “Soy tu fan” es que si habrá una nueva temporada, la serie es una de las más queridas por el público mexicano, pero incluso el propio Martín no se explica por qué no hacer una nueva temporada. “Ojalá, la neta, ojalá se hiciera, todos quisiéramos hacerla, a todos nos encanta, a todos los que la hicimos nos fascina. La neta creo que no se va a hacer, ¡explícate, por qué México! Es una serie que a la que le va bien, que le gusta a la banda, pero no me explico".