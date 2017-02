El secreto de un cuerpo perfecto

El hombre que 'esculpió' el cuerpo de Khloé Kardashian revela los tips para construir una figura ideal

GUADALAJARA, JALISCO (21/FEB/2017).- Este martes 14 de febrero se estrenó en el canal E! el reality show “Revenge Body” con Khloé Kardashian, una serie de ocho episodios donde Khloé y un grupo de entrenadores brindarán la oportunidad para que los participantes se reinventen con el ejercicio y una dieta sana.

Uno de los entrenadores es el canadiense Harley Pasternak, entrenador profesional de estrellas de cine, escritor de libros para bajar de peso y entrenar de manera más efectiva.

Sobre el deseo de lucir mejor, Harley comentó: “Somos seres humanos, nunca estamos contentos con nuestro cuerpo: queremos estar más delgados, mejores, más sanos. Es posible, pero debemos tener un balance, estabilidad y moderación. Y debemos divertirnos con el proceso”. Pero, ¿cómo lograrlo? Una recomendación básica que da es “Se pierde peso comiendo bien, caminando, durmiendo mejor”.

De su experiencia en el programa, comentó: “Trabajo con tres mujeres diferentes en el programa. Han tratado de perder peso: de inmediato fueron escépticas cuando les dije que no tenemos que hacer ejercicio las primeras semanas. Dudaron, no tuvieron confianza en el proceso: pero perdieron mucho peso en la primera semana… Se enfocaban mucho en entrenar, y así no se pierde peso. No se necesita hacer una locura de ejercicio en el gimnasio ni morirte de hambre. Me alegró el trabajo con ellas, porque le da a muchos espectadores mayor confianza”. Luego de balancear la dieta las primeras semanas, la sugerencia de Harley es ejercitarse para tonificar el cuerpo.

Para Harley, unirse al equipo de “Revenge Body” con Khloé Kardashian resulta una oportunidad para divulgar sus ideas sobre la pérdida de peso: “Soy muy amigo de los Kardashian, así que no tenía opción, tenía que hacerlo. Lo que me encantó es que es una gran oportunidad para mí de darle un mensaje a una gran audiencia: comer saludable y perder peso es fácil, cualquiera puede hacerlo. No grito, no hago aspavientos, no los pongo a hacer muchísimo ejercicio o que se mueran de hambre”.

El entrenador agrega que “no creo que se trate de transformar la mente de la gente: es darles hábitos sencillos que se pueden hacer a diario… Como resultado de tener estos hábitos, el cuerpo cambia. Cuando vemos que cambia el cuerpo nos da confianza, nos damos cuenta de que hay una solución sencilla para ayudarnos para ser más sanos. Es eso: hábitos sencillos que nos llevan al éxito, a perder peso y ganar confianza”.

Su camino

De sus inicios en el negocio, comentó que empezó su educación universitaria gracias al hockey, pero al lesionarse se enfocó en aprender sobre ejercicios y nutrición: “Empecé a trabajar con todos los actores de Hollywood que iban a Canadá. El negocio creció. Un día Halle Berry y Robert Downey Jr. me pidieron que fuera a los Estados Unidos para entrenarlos para sus papeles en ‘Gatúbela’ y otra cinta en la que trabajaba Robert, luego ‘Resident Evil’, ‘Constantine’, Orlando Bloom. Estaba planeado para ser un periodo breve: ¡fue hace muchos años y sigo aquí!”

Pasternak combina su actividad con la escritura de libros: “He tenido éxito con ello, pero al mismo tiempo se publican revistas que afirman que con tomar un jugo pierdes cinco kilos en una semana. Mi acercamiento es en definitiva más seguro y lógico. El otro suena más atractivo, más fácil. Si no puedes vencerlos, úneteles: escribí uno de mis libros como una manera de satisfacer el deseo de rapidez de la gente; pero la mía es más sana. En lugar de jugos, son licuados: los primeros cinco días es uno en el desayuno (blanco), un snack a media mañana, un licuado en la comida (rojo) y uno más en la noche (verde). Luego son cinco días con una cena regular en lugar del licuado, luego es la cena y la comida regular en lugar de los licuados. Es una forma de resetear el metabolismo, el paladar y la digestión, es fácil, muy sencillo. Gradualmente acerca a la gente a una vida más sana.”

RECOMENDACIONES BÁSICAS

• Cuenta tus pasos: 10 mil al día.

• Duerme bien: por lo menos 7 horas por día.

• Desconéctate del celular: por lo menos una hora al día.

• Come proteínas, fibra: tres comidas y dos snacks al día.

• Por lo menos cinco minutos de ejercicio y resistencia al día.