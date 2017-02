Angie Taddei te invita a cambiar de look

La conductora y cantante presenta el programa 'Cámbiame de Look'

GUADALAJARA, JALISCO (21/FEB/2017).- Este 27 de febrero E! Entertainment comienza la transmisión del programa “Cámbiame el Look”, la versión para Latinoamérica del famoso programa “How Do I Look”. Y la host de la emisión —que consta de 13 capítulos—, es la cantante y fashionista Angie Taddei, integrante del grupo JNS.

Para quienes verán por primera vez este formato en televisión, la producción consiste en que amigos y familiares nominan a verdaderas “víctimas de la moda” y con la ayuda de Angie y la guía de estilistas invitados como Ana Gálvez, Pepe y Gerard, se les cambiará el look por completo a las participantes para que estas construyan una nueva imagen con base en las medidas de su cuerpo, sus facciones y el tono de su piel.

Taddei cuenta la experiencia de formar parte de este proyecto y su retorno a la conducción mientras prepara la gira “90’s Pop Tour”. “Este es un programa que tiene todo lo que me interesa, todo lo que me mueve. Hablamos de la moda como una herramienta para la mujer, para sentirse mejor, para salir adelante, conquistar sus metas”.

A la conductora le parece importante enfatizar que la moda construye, aunque se le pueda ver como un tema frívolo. “Las experiencias que hemos tenido en el programa han sido brutales, las prendas que les ponemos a las chavas van de acuerdo a su personalidad, no es como que las disfrazamos con la última pasarela de París. Es ropa adecuada al estilo de vida de cada una de nuestras participantes. Y antes de terminar con su look, la prueba de maquillaje y demás, es impresionante ver como salen y se ponen frente al espejo y caminan diferente, ni siquiera con el look terminado. Considero que la moda está para servirnos, hacernos sentir mejor y levantarnos el ánimo”.

Angie estará promoviendo la moda mexicana a través del vestuario que utilizará para los programas, donde destaca a creativos como Raquel Orozco, David Salomón, Daniel Espinoza y Man Candy, “también estaré utilizando venezolanos, colombianos y argentinos porque el programa se ve en todo América Latina y las participantes también usan de todo, mexicanos, estadounidenses y españoles, moda accesible para ellas”.

Vienen al Telmex

Por primera vez juntos, en el marco de la gira “90’s Pop Tour” que organiza Ari Borovoy, el público podrá disfrutar en un mismo escenario a OV7, JNS, Aleks Syntek, Caló, Erik Rubín, Litzy y The Sacados. En Guadalajara la fecha es el 25 de marzo en el Auditorio Telmex.

“Será una locura, estamos muy orgullosos de lo que hemos creado, muy orgullosos de lo que vamos a presentar, es un espectáculo nunca antes visto en México, de un escenario que te vas para atrás, nuestra convivencia en el escenario es muy divertida, es vivir los 90, pura fiesta, diversión, mucho bailongo y mucho show”.

Sigue de moda

Angie tiene el blog “Mundo rosa” en colaboración con Olivia Peralta, aunque las dos tienen agenda llena, trabajan con un equipo que las impulsa, convirtiendo este proyecto en una comunidad que ha crecido al paso de los años. “Es un espacio que enmarca todos nuestros proyectos en lo individual”.

Se reencuentra con la televisión

En Telehit, Angie junto a Olivia y Melissa marcó una generación a través del programa “Pic Nic” que se enfocaba en moda, salud, belleza y temas actuales muy femeninos, sin embargo, ahora en tiempos de plataformas digitales, regresar a la televisión para la cantante representa una ventana muy importante.

“Yo estudié Comunicación y me especialicé en televisión. Me asombro y agradezco de estar en una producción como esta, la verdad es que no solo me gusta el contenido, también trabajar con NBC, con E! Entertainment. Estoy siempre aprendiendo, la televisión siempre es diferente y cuando sales de tu zona de confort ha sido todo un viaje. Me tratan increíble, estoy muy feliz”.