Pancho Barraza te pondrá un baile

El cantante está listo para presentarse por primera vez en el Auditorio Telmex; en la plenitud de su carrera promete un gran espectáculo

GUADALAJARA, JALISCO (21/FEB/2017).- El próximo 18 de marzo a las 21:00 horas, el cantautor Pancho Barraza cumplirá una meta que estaba buscando alcanzar desde hace tiempo, pisar en concierto el Auditorio Telmex. Y no hay mejor momento que éste, comparte en entrevista, pues asegura que está pasando por el mejor momento de su carrera, con una madurez y una plenitud que está disfrutando a conciencia.

Pancho suena en la radio con “Yo estaba solo” y su próximo sencillo que sonará en marzo llevará por nombre “La mujer que amo”, ambos forman parte del disco “El Poeta del Amor”. “Es un concierto soñado y añorado para mí, desde que se abrió el Telmex casi al mismo tiempo yo regresé a los escenarios y fue un punto a seguir, incluso fui más de tres veces a ver otros conciertos de otros artistas para ver el escenario y cómo se manejaban las cosas dentro del recinto, porque era un punto a llegar y bendito sea Dios se nos está dando para el 18 de marzo”.

Para la fiesta en el Telmex sonarán sus más grandes éxitos, pues asegura, le dará a la gente lo que ellos quieren escuchar, pero tirando la casa por la ventana, con show de primera calidad y con invitados especiales de los que prefiere reservarse el nombre, pero que sin duda, más de alguno subirá a echarse un palomazo con él.

“Yo aprendí a través de los años que cuando hay escenarios especiales, muchas veces te confundes y quieres darle más a la gente, lo que tú crees que ellos quieren y no lo que tú eres. La gente va con el afán de escucharte porque es lo que conocen. Yo podría hacer miles de cosas para el Telmex, pero voy a tratar de darles lo mejor de mí. Lo cierto es que sí tiene que ser algo espectacular porque es uno de los recintos más importantes de América, no puedes dar sólo un bailecito, tienes que ser un show, ahí está el cambio, la gente tiene que sentir el impacto de canción tras canción”.

Está satisfecho con el trabajo previo que se está haciendo, su objetivo es pararse en inmuebles de gran envergadura para hacerse de un imagen más grande y de una trayectoria donde no sólo llena palenques, masivos y ferias de pueblo, también lugares como el Auditorio Telmex, de hecho estará presentándose en la Plaza de Toros de Tijuana y en el Auditorio Nacional en el mes de septiembre.

“Hay mucho trabajo, pero hablando de eventos especiales, estamos buscando hacer uno al mes, el Auditorio Telmex es de alto riesgo porque es una inversión muy alta, porque es imagen, Plaza de Toros también es mucho riesgo, es un concierto muy caro. Todos buscamos en estos recintos imagen y también estamos luchando porque haya buenas entradas”.

Renueva su imagen

En esta nueva etapa en la que está Pancho, el cambio de imagen también es importante, el cantautor ahora luce barba, y el estilo de su ropa es más estilizado, conservando la texana y las botas, pero con aires más joviales. “Las cosas llegan en el momento muy preciso, si yo estuviera la misma imagen, un show igual y mis músicos en tono pausado, no hubiera tenido caso llegar a ese escenario. Estamos haciendo trabajo intenso, estamos con las redes sociales muy fuerte, tengo un disco después de ocho años de no sacar uno, estoy cantando como nunca lo había hecho, la madurez llegó a mi vida de una manera increíble y en el momento perfecto”.

Para este nuevo disco Pancho incluye coautorías, señala que es la primera vez que lo hace, “hace poco nos juntamos en mi casa, varios amigos como Horacio Palencia, El Flaco de Banda Los Recoditos y Edén Muñoz de Calibre 50 y nos pusimos a componer canciones, este tema que está en la radio la escribimos Horacio y yo, por lo tanto tiene ese sentimiento de un muchacho joven como él y toda la madurez del mundo de un hombre como yo”. Cabe resaltar que en “El Poeta del amor” vienen tres canciones escritas por él y Palencia, en un nuevo material que ya prepara, y estarán las otras que hizo con los otros músicos.

Quiere escribir con sus hijos

Francisco Javier y Julio, sus hijos, se dieron a conocer a través de “La Voz… México”, y siguen trabajando por hacerse de un nombre en la música, ahora están esperando a que termine el contrato que firmaron con una disquera para poder llevar sus carrera como ellos desean. Pancho los sigue apoyando y buscará la oportunidad de hacer música con ellos, pues no se ha podido realizar esta experiencia de crear en conjunto.

“Ellos están metidos en el estudio grabando. Cuando entraron al programa tuvieron que hacer un contrato de exclusividad con un representante y una compañía disquera, hay que esperar a que se venza eso. Ellos ahora ya no tienen el apoyo de ninguna parte, sólo el que tienen con nosotros, por eso queremos que el éxito que tengan, lo aprovechen ellos y no nadie más. Ellos tienen negocitos en Mazatlán de tortas y hamburguesas, andan de un lado para otro y yo me la paso trabajando, pero en cualquier rato me voy a poner a componer con ellos, sería muy padre ver qué nos sale”.