Miguel Bosé hace vibrar el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (20/FEB/2017).- Miguel Bosé declaró hoy cómplices y culpables a los asistentes a un concierto suyo en la plaza principal de Ciudad de México, conocida como el Zócalo, de su emoción por presentarse en tal escenario ante miles de seguidores que esperaron horas para verlo.

Después de tres conciertos en el Auditorio Nacional de la capital mexicana en el arranque de la gira "Estaré 2017", el cantante español se presentó esta noche en la Plaza de la Constitución, una explanada de más de 46 mil 800 metros cuadrados en el corazón de la ciudad, que se encontraba casi llena de seguidores.

Habían comenzado a llegar desde la mañana en pequeños grupos, que acamparon bajo un cielo despejado. Conforme se acercaba la hora anunciada del concierto, las 19:30 hora local (01:30 GMT del lunes), el flujo de gente se aceleró mientras el sol caía y el viento comenzaba a calar.

A juzgar por la reacción del público cuando el artista apareció en el escenario con su equipo de músicos, la espera valió la pena.

Bosé abrió con "Sereno" y siguió en rápida sucesión con "Duende" y "Nena" mientras sus admiradores gritaban y saltaban al ritmo de la música que retumbaba desde alrededor de 140 bocinas.

"Buenas noches, México. Buenas noches, Zócalo. ¡Qué grande, qué bonito, qué vista! Si por un segundo vosotros pudieseis poneros aquí y admirar la inmensidad de lo que tengo ante mis ojos, fliparíais", dijo después el intérprete desde la tarima del escenario de unos 35 metros de ancho por 15 de fondo y 20 de alto, instalado frente a la Catedral Metropolitana y mirando hacia la plaza.

A continuación agradeció a los presentes por haber asistido a este "gran broche de oro" de sus presentaciones en Ciudad de México. "Todo lo que va a suceder aquí esta noche, absolutamente todo, ya no es mío, es vuestro", dijo, arrancando más gritos y aplausos.

"Os declaro oficialmente culpables de todo lo que me pasó, no sé si de lo que me pase, pero de lo que pasó ya en el musical. Sois cómplices y culpables, declarados hoy esta noche aquí en el Zócalo oficialmente, y gracias", añadió.

Después de prometer muchas sorpresas para la noche, interpretó "Aire soy" a dúo con Ximena Sariñana mientras los presentes coreaban la canción y se mecían rítmicamente, muchos de ellos armados de teléfonos móviles con los que grababan a los artistas.

También le acompañaron en diferentes momentos Paty Cantú, Sasha y Ana Torroja, entre otros.

Entre canciones, y como hizo en sus conciertos previos en el Auditorio, dijo ser un "hombre de paz" y lamentó que los "tintes rubios" motiven a algunas personas a levantar muros, en una alusión tácita al presidente estadounidense Donald Trump que todo el mundo captó y le celebró.

Y así fueron desgranándose las melodías, unas alegres y otras de tono más pensativo como "Estaré", que dedicó a sus hijos para que "me vean o no me vean, o un día deje de estar, sepan que siempre estaré en su corazón".

Para despedirse cantó "Te amaré", acompañado de un público formado por adultos y niños que se le entregaron por igual.

A este concierto gratuito en el Zócalo seguirán los que ofrecerá en Monterrey (Auditorio Pabellón M) los días 3 y 4 de marzo, y en Guadalajara (Auditorio Telmex) el 23 de marzo. Después de México, Bosé continuará su gira por España, Estados Unidos, Puerto Rico y países de Centroamérica y Suramérica.