Jary se lanza a la conquista de Internet

El cantante tapatío habla sobre la relación entre su música y las redes sociales

GUADALAJARA, JALISCO (20/FEB/2017).- Se puede ser viral por muchos motivos: por un meme, un incidente, una equivocación, por cumplir quince años, o por decir “ay, muchas cosas”. Pero, hay quienes también son tema de conversión en Internet y que levantan ámpula en las redes sociales gracias a su talento, ese es el caso del tapatío Jary, quien a sus 19 años, es uno de los referentes actuales en México de la música “teen”. Así lo demuestra su nuevo sencillo “No te cambiaría” que se estrenó en enero y al día de hoy va por los tres millones y medio de reproducciones en YouTube.

En entrevista, el joven confiesa que esa magia que hay con él y el Internet se debe a que es transparente en sus sentimientos y en la manera en la que le comunica sus canciones a sus fans, no por nada Sony Music lo fichó para grabarle su primer disco en las grandes ligas.

“Creo que hoy en día las redes sociales son indispensables para los artistas, es una manera de estar en contacto con esas personas que quizá no son de tu ciudad o de tu país. Es una fuerza impresionante lo que significan, el poder transporte a otras partes del mundo a través de la música. Es también una manera cercana de estar con las fans, compartirles para que te puedan conocer mejor y estoy muy emocionado porque mucha gente se ha ido sumando a este sueño”.

Asegura el cantante que gracias a su Jary-Army es que Sony Music también volteó a verlo. “Yo firmé con ellos en febrero del año pasado y ya tenemos casi un años de estar preparando este disco que pensamos sacar a finales de abril y la verdad es que yo estoy encantando y agradecido de que estén confiando en mí, son el equipo más profesional que me ha tocado”.

Trabaja con grandes compositores

El nuevo disco de Jary aún no tiene nombre, pero incluye 12 canciones de las cuales, en nueve participa como co-autor, en el álbum hay temas que escribió con Horacio Palencia, Joss Favela que pertenecen al regional mexicano, pero también están colaborando Julio de Reik, Matisse, Kaay y Pambo. De hecho su sencillo “No te cambiaría” es escrito por Horacio Palencia.

“Cuando me dijeron que iba a componer con Horacio que me iba para Mazatlán, yo no lo podía creer, en Guadalajara se escucha mucho el regional mexicano, desde pequeños a mí me ha gustado, a mi abuelo le gustaba. Fueron 40 minutos en los escribimos el primer tema, fue una química increíble, empezamos a platicar un poco y luego tuvimos otro tema, él se la sabe de todas todas y estoy muy agradecido con él”.

Sobre trabajar con Julio de Reik también se lleva un gran aprendizaje y a un buen amigo. “Es súper sencillo, desde un inicio me hizo sentir como músico, me dijo, ‘aquí no hay Reik ni Jary’ sólo somos amigos, hicimos una mancuerna increíble, no solamente con él, también con Pambo, que trabajamos de una manera impresionante”.