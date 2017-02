En la piel de un ludópata

A partir de hoy a las 19:00 horas da inicio la nueva telenovela de Las Estrellas, 'Enamorándome de Ramón', una historia que ahora toma el horario de 'Vino el amor'

GUADALAJARA, JALISCO (20/FEB/2017).- “Enamorándome de Ramón” es un proyecto que corre a cargo de la productora Lucero Suárez, tiene como protagonistas a Esmeralda Pimentel y José Ron, pero como una buena trama no está completa sin villanos, a quien le corresponde hacer fechorías durante los 102 capítulos que durará la historia, es al argentino Marcelo Córdoba, quien da vida a “Julio Medina” un ludópata experto en meterse en problemas.

“Todos somos profesionales; con varios de la novela hemos hecho otros proyectos juntos. Es un melodrama clásico, a mí me gusta estar siempre trabajando, estar en pantalla, éste es un equipo que ya conozco, con el que me llevo muy bien y es un gozo trabajar, la pasamos muy bien, nos divertimos y creo que eso al final se va a reflejar (en pantalla). Esperemos que este lunes cuando la gente vea el estreno, se enganche y que le guste”.

Aunque Marcelo, reconoce que la televisión vive un momento complicado porque los gustos de la gente sobre los formatos van cambiando, sabe que este melodrama está muy bien trabajado y que lo respalda un equipo de producción muy importante. “La telenovela todavía tiene un nicho muy importante, sobre todo en México y en muchas partes de Latinoamérica y esperamos que les guste y que nos sigan como siempre hacen con los proyectos en Televisa”.

La historia de “Enamorándome de Ramón”, cuya canción de entrada es de Lupita D’Alessio, desarrolla la historia de un codiciado millón de dólares, el cual le es heredado a una sirvienta (Marisol del Olmo) y lejos de sentirse bendecida por tal distinción, le llegarán muchos problemas, pues más de uno quiere ese dinero. Ella es mamá de “Ramón” (José Ron) quien de estar en Tijuana regresará a la Ciudad de México donde conocerá a “Fabiola” (Esmeralda Pimentel) de quien quedará prendado.

“Mi personaje ‘Julio’ es un contador que tiene un vicio, es un ludópata que encuentra una oportunidad con ese millón de dólares, quiere sostener este vicio que es el juego y por eso va a mentir, va a engañar, va buscar por todos los medios que ese dinero quede en sus manos. Es un villano con matices diferentes, es papá, tiene dos hijos, tiene cosas interesantes, da para que la gente disfrute de un villano de telenovela”. En los primeros capítulos Marcelo hará pareja con Lisset, pero luego de que la historia toma nuevos aires a partir de esta cantidad de dinero que le heredan a la empleada doméstica, entonces, su personaje buscará quedar bien con el de Marisol del Olmo.

“Todos tenemos un poco de ambición y me identificó un poco en eso con él, pero hablando de ambición buena, no la desmedida, la ambición no es mala dentro de los cánones normales, que sea un medio para lograr los objetivos”.

Una nueva etapa para la televisión

Marcelo toma como buena señal que ahora los actores tengan la libertad de moverse de un proyecto a otro sin que esto les provoque un veto, sin embargo, reconoce que él es todavía uno de los actores que tienen exclusividad con su empresa Televisa. Y en esta nueva etapa en la que la televisión trasciende a contenidos más frescos, ve como un área de oportunidad para que el público tenga mejores propuestas audiovisuales.

“Lo que mejor sabe hacer Televisa son telenovelas y lo que tenemos que hacer es refrescar el género, también desarrollar series para plataformas en internet y lo que fuere, pero para el público que sigue mucho la telenovela tenemos que agilizar las historias y la forma en que se hacen. Hoy día cambia mucho sobre cómo se hacen las telenovelas, sobretodo en el aspecto de la iluminación, no estamos acercando a formatos de la cinematografía, los directores de fotografía también están presentes, antes no los había, el formato mismo es 4K”.

Además, aplaude que se puedan ver caras nuevas en la televisión. “Siempre que se beneficie el televidente, nos beneficiamos todos, hay más caras nuevas, otras personas que veías en otras empresas y ahora ya trabajamos juntos y eso es bueno para todos, se abren nuevas fuentes de trabajo”.

En esta nueva modalidad de trabajo en Televisa, Marcelo está abierto a las oportunidades que se den, ya lo hizo recientemente en “Mujeres de negro”, una teleserie con buena respuesta de parte del público, pero de momento el proyecto que lo tiene ocupado y enfocado es “Enamorándome de Ramón”.