Todos quieren la naranja completa

Con una carga de humor y romanticismo, llega a la cartelera mexicana este 24 de febrero la cinta 'El que busca encuentra'

GUADALAJARA, JALISCO (20/FEB/2017).- La nueva comedia mexicana, “El que busca encuentra” plantea al amor como un todo, como una naranja completa, y no como una mitad, aunque así lo diga la canción de Fey —“Media naranja”—. La cinta dirigida por Pitipol Ybarra, hace referencia a esta analogía durante la película, tomando este sentimiento universal como el contexto para desarrollar la historia de “Penny” (Ana Brenda) y “Marcos” (Claudio Lafarga), quienes de niños se conocieron cuando se perdieron en el Estadio Azteca en un clásico capitalino –América vs Pumas– y que años más tarde se reencontrarán para averiguar si ese amor genuino sigue latente al pasar de los años.

La comedia mexicana llega a la cartelera este 24 de febrero con mil copias y es el resultado de un trabajo en conjunto con All About Media y un elenco de histriones de renombre que acompañan a Ana Brenda y a Claudio, es el caso de Martín Altomaro, Erik Hayser, Esmeralda Pimentel, Otto Sirgo y Julieta Egurrola, entre otros. En entrevista, el director Pitipol Ybarra y sus actores, comparten sus impresiones de este filme que explora a los enamorados del amor, con una línea de comedia y naturalidad que redondean el filme.

“Todos intentamos contar algo cien por ciento real, humano, auténtico y franco, tratar de ser empáticos con el público en cuanto a las emociones que todos y cada uno de nosotros hemos vivido o que viviremos y tratar de que los personajes fueran eso, lo más tridimensionales posibles, alejarnos del melodrama, todo está en el texto y ellos (los actores) lo interpretaron de una manera esplendida, creo que es el gran acierto de la película”, dice Pitipol.

En ese sentido, también refiere Martín Altomaro que hacer una cinta donde todo se dé de manera orgánica y natural resulta un reto complicado. “Agarrar ese timing ya sea en una comedia o comedia romántica es muy difícil y en gran medida, además del texto, tiene mucho que ver el nivel de trabajo que le pone Pitipol al asunto, es muy bueno como al final de la escena y en cada punto, lo que más le importa es justo escucharse, verse y decirnos cómo vemos y sentimos la escena, y a partir de ello entras con mucha más fuerza y seguridad al set”.

“El que busca encuentra” también le brinda mucho peso a sus personajes secundarios, algo interesante cuando las comedias románticas sólo se abocan en la pareja central. “Lo que hicimos fue hacer un casting con grandes amigos y compañeros actores, siempre hay alguien en específico que te mueve algo y por eso los elegimos a ellos, sin demeritar el trabajo de nadie más. Lo otro que hicimos fue tratar de cobijarlos con grandes actores que interpretaran pequeños personajes y eso es lo que hace a la película muy sólida y auténtica”, expresa el director.

Romántica y tenaz

Ana Brenda dice identificarse con “Penny” su personaje, ambas quieren la naranja completa en el amor, las mitades no funcionan. “El amor mueve el mundo, esa es la verdad, aunque sea un cliché, es la realidad. Pero, más allá de eso y lo que a mí me llamó la atención de este personaje, no es tanto ese estereotipo de la mujer que vive enamorada del amor, no es eso, ella está en un punto donde realmente se está cuestionando lo de la naranja completa y si es verdad lo que te inculcan desde niña, que si estamos aquí para encontrar tu media naranja en la vida, a veces no es así, lo que tienes que hacer es juntarte con alguien que se sienta completo, que no tengas que llenar sus faltas y caminen juntos de la mano”.

Comedias románticas hay muchas, y personajes femeninos que viven a expensas del amor, también, pero Ana Brenda quiere marcar una diferencia con su personaje. “Heroínas enamoradas del amor hay muchísimas y todas son valiosas, pero una mujer que se cuestione que su vida cómoda y como está en realidad es lo que realmente le gusta, y que tome una decisión de vida respecto a eso, es lo que me parece interesante. Cuestionarte y salir de la zona de confort, sobre todo en una sociedad donde como mujer se espera que si tienes una relación de mucho tiempo tienes que casarte, tener hijos y ser feliz el resto de la vida”.

SABER MÁS

¿La comedia nacional está por desgastarse?

El género de la comedia y la comedia romántica en México ya tiene un público cautivo y muy bien ganado, pero, ¿esto ahora implicará mayores retos a las producciones y los actores para que se entreguen mejores trabajos que no caigan en el estereotipo? Martín Altomaro, parece tener la respuesta. “Se ha encontrado un nicho muy especial para todo este público y de lo que se trata es de hacerlo lo mejor posible, todos queremos hacer nuestra mejor chamba y trabajo, a mí me encanta lo que hago y si todos hacemos nuestra chamba lo mejor que podemos, así se irán dando bien las cosas”.

Personajes reales

En la vida diaria nadie es completamente bueno y completamente malo, cada personas está llena de matices y la cinta mexicana lo retrata muy bien, así lo dice Erik Hayser quien además destaca el valor de las locaciones del filme, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas y Ciudad de México. “Es lo más bonito de esta historia, contarla a partir de seres humanos de carne y hueso, tridimensionales, que no son blancos ni negros, sino toda la gama de grises, hay algo muy bonito en la cinta, constantemente se están resaltando los defectos de los personajes y eso hace que te enamores de ellos porque los seres humanos somos así, completamente defectuosos y eso es lo que nos hace mágicos y maravillosos y justo esta película te conecta como público porque los personajes son como tú”.