Conan O'Brien apadrina a quinceañera mexicana

El comediante estadounidense participa en la fiesta de 'quince años' de una joven

CIUDAD DE MÉXICO (19/FEB/2017).- Como parte de su visita a México el comediante estadounidense, Conan O'Brien participó en la fiesta de “quince años” de una joven mexicana.

A través de su cuenta de Twitter, O'Brien felicitó a Marisol y le agradeció por el honor de hacer sido su padrino durante la noche de su fiesta.

Alrededor de una mesa, la familia y el comediante hicieron la clásica “partida de pastel”.

¡Feliz Cumpleaños Marisol! It was an honor to be your Godfather tonight. You were the most elegant Quinceañera! #ConanMexico, escribió el famoso conductor.

El presentador, Conan O'Brien, está en este país donde grabó un especial de su show, que llevará por título “Conan Without Borders: Made in Mexico”.

El especial se transmitirá en Estados Unidos el próximo 1 de marzo.