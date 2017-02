Bieber genera euforia entre más de 58 mil fans

El cantante inició su primer concierto como parte de su Purpose Tour

CIUDAD DE MÉXICO (18/FEB/2017).- Con un gran despliegue pirotécnico y diversos bailarines en escena, el cantante Justin Bieber inició su primer concierto en la capital mexicana como parte de su Purpose Tour al que asistieron 58 mil 108 personas, según los organizadores.

La euforia por este ídolo crecía conforme transcurría el espectáculo, en donde el anfitrión deleitaba con coreografías y una producción que incluyó una pasarela, así como algunas plataformas elevadas

"Hola México, los amo chicos, me encanta su sonrisa", dijo el canadiense con una playera blanca, quien incluyó en su recital momentos románticos, alegres, sensuales y acústicos cuando tocó la guitarra.

Previo a este show principal, el DJ y productor alemán Robin Schulz calentó el ánimo con sus mejores remixes, mientras que el público continuaba ingresando al lugar.

Una "lluvia" de beats recibieron los melómanos que encontraban tanto en las gradas como en la zona general de este recinto capitalino, que se observaba casi lleno en su capacidad.

Durante más de media hora, Schulz se apoderó del entarimado en donde hizo sonar éxitos como "Shed a light", en el que colabora con David Guetta, y "How deep is your love", de Calvin Harris, entre otros.