Film Radar: Un camino a casa

Un drama sensible nominada a seis premios Oscar, incluyendo Mejor Película, basada en hechos reales

GUADALAJARA, JALISCO (18/FEB/2017).- “Un camino a casa” es un drama sensible y probablemente sea la pieza más conmovedora que se encontrará en cartelera en este momento. Basada en hechos reales.



Nominada a seis premios Oscar®, incluyendo Mejor Película, “Un camino a casa” (Lion) relata la historia de un niño llamado Saroo. Por accidente, el pequeño se queda dormido a bordo de un tren y llega a la distante Calcuta, separado de su familia. Es así que termina siendo adoptado por una familia australiana que le da un techo, una educación y mucho amor. Los años pasan y Saroo comienza a recordar lo que le ocurrió, por lo que se empeña en buscar a su familia sanguínea.



“Un camino a casa” es el primer largometraje de ficción de Garth Davis, basado en el libro “A long way home” escrito por Saroo Brierley, a quien le ocurrió esta asombrosa historia en la vida real. Davis logra tremendas interpretaciones, particularmente del pequeño Sunny Pawar (quien hace el papel de Saroo en su infancia), así como de Nicole Kidman y David Wenham como los padres adoptivos. El filme conecta con el gran público y, francamente, incluso puede llegar a provocar lágrimas emotivas entre los más sensibles.



“Esta es una de esas historias que es imposible que no te conmuevan cuando alguien te las cuenta. Es una historia que a todos les cala hondo, pues conecta con algo primordial en todos los seres humanos: la necesidad de encontrar un hogar y saber quién eres”, afirma el productor Emile Sherman, quien ya ganó un Oscar® al producir “El discurso del rey”.



Dicho todo lo anterior, “Un camino a casa” es otra de las cintas nominadas al Oscar que vale la pena buscar en la cartelera.



Un camino a casa

(Lion)

De Garth Davis.

Con Dev Patel, Nicole Kidman, David Wenham, Rooney Mara, Sunny Pawar.

EU-Australia, 2016.

OTROS ESTRENOS

FRAGMENTADO

James McAvoy hace un gran trabajo en la nueva cinta de M. Night Shyamalan al encarnar a un hombre con personalidades múltiples, algunas de las cuales han orquestado un plan muy, muy perverso. Una sólida cinta de suspenso, entretenida desde el arranque.



HEDI: AMOR & LIBERTAD

Un joven está por casarse. Su familia ha arreglado ese matrimonio. Sin embargo, en un viaje de trabajo conoce a alguien más, cosa que lo lleva a cuestionarse si debe rebelarse ante la vida que otros le han diseñado. Ganadora del premio de Opera Prima en la Berlinale.



EL PLAN MAESTRO

Bruce Willis sigue con su racha de películas de calidad media, ahora en este filme sobre una estafa a un banco. Sin embargo, develar quiénes son los verdaderos culpables podría ser más complejo de lo que parece. Con los actores Dabe Bautista y Christopher Meloni.