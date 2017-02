Conan O'Brien graba escenas para telenovela mexicana

El presentador estadounidense realiza una participación especial para ''Mi adorable maldición''

CIUDAD DE MÉXICO (18/FEB/2017).- El presentador, comediante y productor estadunidense Conan O'Brien realizó una participación especial en la telenovela "Mi adorable maldición", producción de Ignacio Sada.

El también escritor compartió escena con los protagonistas Renata Notni (Aurora) y Pablo Lyle (Rodrigo), e interpretó a "Joseph Robinson", un empresario estadunidense que se encuentra en México para ver la posibilidad de exportar productos lácteos.

De acuerdo con un comunicado, su participación se grabó ayer en la tarde en el Foro nueve de Televisa San Ángel, y las escenas serán parte de un capítulo que se transmitirá a mediados de abril.

O'Brien se encuentra en la Ciudad de México para grabar el programa especial "Conan without border made in Mexico", en el que contará con la participación del actor Diego Luna y el ex presidente Vicente Fox.

Dicho programa se estrenará por una señal de paga el 1 de marzo, y Conan mostrará también algunas escenas de su participación en el melodrama.

Este jueves, el conductor transmitió en vivo a través de una red social su paseo por las calles del Centro Histórico de esta ciudad, donde convivió con cientos de personas que no dudaron en acercarse a él para abrazarlo y tomarse "selfies".

"Mi adorable maldición" es una adaptación de la telenovela colombiana "Lola Calamidades" de 1987, y se transmite de lunes a viernes a las 17:00 horas por "Las Estrellas".