¿Qué hacer del 18 al 23 de febrero?

The lord of the dance: Dangerous games



Es un espectáculo que regresa a la ciudad para estrenar la reciente versión del clásico que combina la tradición de “Lord of the dance” con una novedosa propuesta coreográfica, que incluye nueva escenografía y vestuario. Participan más de 40 bailarines con las estrellas de la danza James Keegan, Morgan Comer y Mathew Smith, entre otros.



Auditorio Telmex.

19 de febrero, 16:30 y 19:30 hrs.

De $250 a $1,800.



Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández



Con 64 años de trayectoria, más de 200 preseas, 267 presentaciones en ciudades de 21 países, 120 giras internacionales y mucho más, este ballet se presentará de nueva cuenta en la Perla Tapatía. La compañía ofrecerá un recorrido por los rincones de México a través de sus danzas y ritmos únicos.



Teatro Diana.

19 de febrero, 18:00 hrs.

De $600 a $990.



FESTIVAL GDLUZ

Centro Histórico de Guadalajara. Hasta el 18 de febrero, de 18:30 a 22:30 hrs. Entrada gratuita.



LUNES DE MÚSICA: HISTORIA DEL JAZZ-GRANDES TROMPETISTAS

Homenaje a Louis Armstrong. Palcco. 20 de febrero, 20:30 hrs. Entrada gratuita.



FESTIVAL COME

Trasloma. Del 3 al 5 de marzo. A partir de las 11:00 hrs. Más información en www.comefest.info