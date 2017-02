White Lies muestra su esencia británica a tapatíos

La banda europea presentó Friends, del ritmo synt-rock, cuarto álbum y más reciente producción en el Teatro Diana

GUADALAJARA, JALISCO (18/FEB/2017).- Visita esperada era la de White Lies, la banda británica que tras convencer al público mexicano en festivales como Corona Capital y José Cuervo Salón, retornó al país para encontrarse con la audiencia tapatía.

Teniendo al Teatro Diana como punto de encuentro, la noche de ayer, el trío conformado por el vocalista y guitarrista Harry McVeigh, el bajista Charles Cave y el baterista Jack Lawrence-Brown, se instaló en la tarima para presentar su más reciente producción Friends, cuarto álbum de estudio que mantiene esa esencia de synth-rock que tanto ha caracterizado y catapultado internacionalmente a la banda originaria de la región londinense de Ealing.

La velada ofreció un recinto lleno para explorar el inédito material de White Lies grabado en el estudio de Bryan Ferry, además de contar con la colaboración en producción de personalidades como el ganador del Grammy, James Brown (Foo Fighters, Arctic Monkeys), David Wrench (Caribou, FKA Twigs) y Ed Buller.

Pese a que la banda británica ha logrado marcar camino propio en la industria musical con temas llevados hasta la televisión como Death en la serie The Vampire Diaries, el público tapatío mostró urgencia por escuchar el primer sencillo de Friends, Take it out on me, canción que inauguró el menú musical y es significativa para la agrupación por su relación con México, ya que el video fue filmado en la frontera con Tijuana.

EN DETALLE

Continúan por México

Como parte de su gira promocional por Norte América, White Lies continuará sus presentaciones el día de hoy (sábado) en la Condesa de Ciudad de México y finalizando sus shows en Monterrey mañana.