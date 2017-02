Zaide Silvia, la conciencia de 'Estela Carrillo'

La actriz habla de la emoción que le da participar en esta historia basada en hechos reales

GUADALAJARA, JALISCO (18/FEB/2017).- En su semana de estreno, “La doble vida de Estela Carrillo” telenovela producida por Rosy Ocampo que se trasmite de lunes a viernes por Las Estrellas —de 21:00 a 22:00 horas— y protagonizada por Ariadne Díaz y David Zepeda alcanzó una audiencia récord en horario estelar. El primer capítulo fue visto por más de cuatro millones de personas a nivel nacional.

Una de las actrices que da soporte a la protagonista es Zaide Silvia Gutiérrez, quien en entrevista habla de la emoción que le da participar en esta historia que está basada en hechos reales: “Estamos muy emocionados, todos trabajando durísimo, todos estamos muy ocupados. Esta es una historia intensa basada en hechos reales, es una historia original y compleja que le da frente a la realidad. Toca muchísimos temas como es la actualidad de nuestros días, no es una historia rosa, no es una historia fácil, pero sí es muy dinámica y aleccionadora”.

La actriz, interpreta a “Chayo” una mujer que ha estado a lo largo de su vida viviendo como migrante en Estados Unidos, estará muy ligada a “Estela” (Ariadne Diaz), será una especie de consejera, una figura maternal en la vida de esta mujer que se moverá entre la música y un mundo violento.

“Esta es una mujer mexicana, pero que puede representar a cualquier mujer de cualquier parte del mundo. ‘Chayo’ es una mujer muy fuerte que por tercera vez cruza la frontera, que a mitad del camino en el desierto se encuentra a una joven con una bebé en brazos y de alguna manera las rescata y las guía para poder cruzar. Esto se puede convertir en una metáfora porque hay personas que están de pronto en un lugar donde no encuentran la salida y de pronto alguien viene y les da la mano”.

Asegura que el rol que hace ella y el que hacen sus compañeras de trabajo, ya no son como los que se hacían antes en los melodramas. “No son víctimas, ni la buena o la mala, son mujeres de verdad, de carne y hueso, piensan, trasgreden, se equivocan, se caen, se levantan, reclaman, luchan, tienen anhelos, tienen sueños, se enamoran y se desilusionan, como la vida misma”. La trama está hecha a base de una investigación sociológica que le llevó más de un año realizar a Rosy y su equipo, según cuenta Zaide.

“Todos los temas se cuentan de una manera muy dinámica, pasan muchas cosas, yo me devoro los libretos, los finales (de cada capítulo) tienen un suspenso muy interesante, siempre son momentos muy altos en la historia. Hay temáticas que de repente no se han tocado (en televisión) o que sólo es de blanco al negro y aquí no, aquí todas las situaciones tienen varias aristas”.