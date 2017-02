Melendi apuesta por México

El cantante presume su más reciente producción: 'Quítate las gafas'

GUADALAJARA, JALISCO (18/FEB/2017).- Tras 15 años de carrera y constar de manera independiente a la industria musical de la península ibérica, Melendi ha puesto sus ojos en México, uno de los principales mercados latinos en el que, sorpresivamente y sin haber nunca antes hecho promoción, ha logrado vender la totalidad de los boletos para su primer concierto en la capital mexicana.

Aunque Guadalajara aún no tiene fecha confirmada, el cantautor y líder del movimiento “Guerreros” (como se hacen llamar sus fans), revela que será en noviembre cuando posiblemente retorne a la Perla Tapatía.

Bajo el arropo ahora de Sony, Melendi presume su más reciente producción “Quítate las gafas”, placa de estudio inédita en la que el cantante, nacido en Oviedo en 1979, apuesta por una faceta más reflexiva y romántica sin perder ese toque de prosa cotidiana que lo ha caracterizado desde sus inicios en “Sin noticias de Holanda”, disco debutante con el que vendió más de un millón de copias en España.

“Es el momento adecuado de llegar a México, creo que antes no hubiera funcionado por mi culpa, no estaba preparado, pero las cosas llegan cuando tienen que ser. Me han dicho que Guadalajara es una plaza exigente, que muchos proyectos vienen a probarlo aquí porque se dice que si funciona aquí funciona en todos lados y eso me ha llamado la atención”.

Melendi destaca las nuevas creaciones, en las que incluso ha incursionado en la rumba con su primer sencillo “Desde que estamos juntos” y que lo pone ante nuevas formas de consumo del público.

“Siento al público latino muy afín al español en la manera en la que yo trato la música que es mi forma de tocar emociones relacionadas a los sentimientos con los padres, parejas, hijos. Los cambios y necesidades del público las conozco por mis hijos, si tienes suerte ponen una canción tuya en una setlist de Spotify, pero no tengo estrategias comerciales en esto, sé lo que quiero contar, quien soy y trato de llegar con eso a la gente, estoy en el día a día de la música”.