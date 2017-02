Cinépolis va por su sala cinco mil

Ramón Ramírez, director de relaciones públicas de la empresa, comparte sus planes de crecimiento y su salida del FICG

GUADALAJARA, JALISCO (18/FEB/2017).- La cadena de cines más importante de México y que también es un referente en exhibición a nivel internacional —Cinépolis— anunció que en el transcurso de este 2017 abrirá su sala número cinco mil, aún no tienen conocimiento en qué lugar del mundo o México será, pero en breve estarán avisando, así lo dio a conocer Ramón Ramírez, director de relaciones públicas de dicha empresa.

Actualmente Cinépolis tiene cuatro mil 918 salas abiertas a nivel nacional e internacional, de las cuales, tres mil 300 están en México y en esta meta por llegar a las cinco mil, para el país estarán llegando a las tres mil 500. En Guadalajara, Ramón adelanta que se estarán abriendo cuatro salas VIP en el centro comercial Gran Plaza y se están haciendo remodelaciones en otros inmuebles, por ejemplo en Centro Magno. Actualmente en la Zona Metropolitana están en funcionamiento 228 salas sin contar las de Puerto Vallarta, Tlajomulco, Tepatitlán y Ciudad Guzmán que estarían redondeando el número en 300.

Ramón además dio detalles estadísticos durante el transcurso del 2016, por ejemplo que términos de asistencia a nivel internacional, hubo un crecimiento en México del 11.8% por arriba de Brasil, India, Rusia, China, Francia, Japón y Corea del Sur, mientras que el decrecimiento por primera vez se marcó en Estados Unidos con un-0.3 por ciento. El año pasado Cinépolis registró un total de 311.8 millones de asistentes. Sus películas en exhibición más taquilleras fueron “Capitán América: Civil War”, “Batman VS Superman: El origen de la justicia” y “Escuadrón suicida”, entre otras. Y en boletos en preventa, con un total de 845 mil boletos, “Capitán América: Civil War” fue la cinta con más venta anticipada.

Este año no participan con el FICG

Ramón se dijo sorprendido porque este año no forman parte de las actividades del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), el patronato tomó la decisión de que en esta edición el exhibidor sea Cinemex Sania. Comparte que tuvo más claridad de la noticia a través de esta casa editorial cuando se publicó una entrevista con el director del festival, Iván Trujillo. “Estaba al pendiente de la rueda de prensa, porque siempre estoy presente y las razones las tendrá Iván. No nos dieron una razón en particular, simplemente el aviso de que cambiaban de sede”.

LOS ESTRENOS DE ESTE AÑO

Amplían su oferta como exhibidores

Cinépolis no sólo es exhibidor, también es distribuidor a través de su plataforma Cinépolis Distribución y durante este 2017 tendrá títulos tanto nacionales como internacionales. De hecho el año pasado su película más taquillera fue “Un padre no tan padre”. Además, la empresa continúa con sus distintos programas sociales y sus programas de calidad como “Garantía Cinépolis”, “Sala de Arte” y Contenido Alternativo Q1 donde hay exhibiciones de las óperas del MET, el festival de cine japonés, el futbol, el ballet y conciertos de cantantes y bandas.

“Mientras el lobo no está”

Estreno 24 de febrero con 700 copias

“Rock Dog”

Estreno 3 de marzo con 300 copias

“La posesión de Altair (aka 1974)"

Estreno 7 de abril con 200 copias

“La odisea de Jacques Cousteau”

Estreno 28 de abril con 80 copias

“Colossal”

Estreno en junio (fecha por definirse)

“Los adioses”

Estreno en noviembre (fecha por definirse)

“La piel fría”

Estreno en noviembre (fecha por definirse)

“Cuando los hijos regresan”

Estreno 22 de diciembre con 400 copias