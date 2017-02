Por un éxito arrollador

La banda sinaloense llega a la ciudad para ofrecer un concierto en Santa María Tequepexpan; estarán acompañados de la Banda Astilleros

GUADALAJARA, JALISCO (18/FEB/2017).- Para La Arrolladora, una de las agrupaciones más importantes de la música de banda, la familia es lo más importante, cada uno de los elementos que forman parte de la agrupación son primordiales y es por ellos que se da el éxito del que hoy goza la alineación, así lo enfatiza, René Camacho, líder de La Arrolladora.

El año pasado Jorge avisaba que se iba de la banda porque quería pasar más tiempo con su familia, por lo que René Camacho platica cómo ha sido el desarrollo del grupo con la salida del vocalista Jorge Medina, comparte que esa vacante es para él, esperando que se reincorpore cuando así lo deseé.

“No hemos metido otro vocalista, hemos seguido trabajando así como estamos, Jorge ahí está, llevamos muy buena relación, el día menos pensado se sube otra vez a los escenarios, se llegará ese día, las cosas se tienen que acomodar y se tienen que poner bien para que él esté con nosotros. Los bailes siguen muy bien, hemos tenido las mismas entradas de gente porque cada año visitamos las mismas ciudades, incluso, si yo llego a faltar a la agrupación, los bailes siguen, ninguno somos eternos, yo me tengo que ir un día y los integrantes también, pero La Arrolladora seguirá”, dice René.

La agrupación tiene varios elementos muy jóvenes, uno de ellos, el trombonista Julio Herrera. “Se salió el muchacho que tocaba el trombón, se casó y ya no quiso seguir, quedamos en buenos términos, incluso se fue a Chicago a vivir, y necesitamos gente joven para que esté en la banda porque el ajetreo está bien pesado, la gente grande como que le saca un poquito. Entonces, se busca gente que tenga condición y ver cómo andan de sus hábitos y sus amistades para no tener el problema de que a los dos o tres meses, decirles que no tiene caso que sigan ahí, un elemento descarriado echa a perder a la agrupación”.

Un público en constante renovación

Josi señala que el público siempre los cobija, de ahí el éxito de la banda a pesar de los cambios, pues tiene un público que se renueva y siempre está de la mano con ellos. “El público cambia con el paso de los años, hay ocasiones donde conocemos a gente que ya era fan de la banda y ahora van con sus hijos al baile. El público es quien te cobija y La Arrolladora somos todos, cualquiera que falte, se siente, desde el que reparte el agua, el chofer para maniobrar el autobús, cada persona es indispensable y pone su granito de arena”.

Sobre los cambios políticos en Estados Unidos y las decisiones del actual presidente, la banda asegura que no se han visto afectados en la asistencia del público a sus bailes y tampoco ellos se han sentido víctimas de discriminación por ser mexicanos. “No nos metemos mucho en los rollos políticos porque nosotros hacemos música, la política es un tema muy complicado y donde no podemos agradarle a toda la gente con nuestros comentarios, simplemente respetamos. Allá es otros país y tenemos muchos hermanos mexicanos donde lo único que podemos ofrecerles es un poco de desestrés”, dice Josi.

DE PROMOCIÓN

Siguen siendo libres

La banda sigue promocionando su disco “Libre otra vez” del cual ya suena el nuevo sencillo “Traicionera”, además adelantan que en julio regresarán al Auditorio Telmex, la fecha aún está por definirse y por si fuera poco, celebran estar nominados en los premios Billboard en las categorías, Hot Latino Song, Canción del Año Regional Mexicano y Artista del Año, Dúo o Grupo Regional Mexicano.

SABER MÁS

Llegan a Santa María

Este domingo 19 de febrero La Arrolladora ofrecerá su concierto tradicional del Amor en Santa María Tequepexpan. “Es un gusto enorme regresar a este baile especial que es sobre el día de los enamorados”, dice Josi quien confirma que estarán cerrando el baile porque ese mismo día estarán regresando de Tabasco. En el elenco también participan Duelo, La Séptima Banda, La Banda Pelillo, La Banda Astilleros, Claudio Alcaraz y Máximo Grado. El evento comienza a las 15:00 horas, también habrá jaripeo.