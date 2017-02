Isabella, diseñadora que rompió las barreras del Síndrome de Down

La originaria de Guatemala explicó que sus prendas están inspiradas en los trajes típicos, la naturaleza y el amor de su país

CIUDAD DE MÉXICO (17/FEB/2017).- El rostro de Isabella, como sus diseños de ropa, transmite amor, pasión y tranquilidad. Ella tiene Síndrome de Down y su seguridad y entusiasmo por la vida la han llevado a romper cualquier tipo de barreras.

Hasta hace un tiempo, como ella misma dijo, era un "chica común y corriente", una expresión que atrajo la atención de quienes asistieron al Segundo Foro de Inclusión realizado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Isabella Springmuhl contó que deseaba estar al "mismo nivel que sus amigos" y cumplir su sueño de estudiar Diseño de Modas en alguna universidad, pues sabe que heredó la profesión de su abuela y lleva en la sangre el gusto por confeccionar prendas de vestir.

No obstante que desde muy pequeña demostró su talento haciendo ropa a sus muñecas, concluyó el bachillerato y aplicó para ingresar al nivel superior, le negaron el acceso.

"Me dijeron no y me rechazaron por la condición que tengo", comentó.

Pero la negativa no representó obstáculo alguno para la joven de 20 años de edad. "No me rendí y logré mis sueños", destacó Isabella a Notimex, a quien su tesón la llevó a estudiar en una academia de costura.

"Ahí empecé a realizar mis diseños", y después surgió su marca de ropa "Down To Xjabelle", subrayó.

En 2016, los diseños de Isabella fueron exhibidos en el International Fashion Showcase de Londres y la BBC la eligió como una de las 100 mujeres inspiradoras e influyentes, listado en el que únicamente aparecen nueve latinoamericanas.

"Fue lo mejor y lo más divino que me ha pasado. La semana de moda incluyente fue lo máximo porque reconocieron mis diseños y vieron lo que soy capaz de hacer. Me encantó", resaltó.

La originaria de Guatemala explicó que sus prendas están inspiradas en los trajes típicos, la naturaleza y el amor de su país, y su deseo es que todas las personas las usen, en especial las personas con Síndrome de Down.

A las personas con Síndrome de Down les cuesta trabajo conseguir ropa porque tienen diferentes cuerpos, "algunos somos bajos, otros gordos, flacos, altos y bajitos. Yo hago medidas exactas para ellos en lugar de estar cortando las prendas", añadió.

Isabella explicó que traza sus diseños en una libreta, a mano. "Los dibujo, los pinto, después hago los detalles y los llevo a la computadora para imprimirlos".

Tras elegir el tipo de tela y confeccionarlos en su taller, la guatemalteca los exhibe para su venta en su boutique, a través de Internet y diferentes redes sociales.

La joven emprendedora aseguró que en la lucha para demostrar de lo que es capaz ha encontrado su misión de vida. "Soy el ejemplo de toda Guatemala y el mundo porque los chicos con Síndrome de Down lo podemos lograr.

"Aunque nos cueste o nos digan que no podemos, debemos ignorar esos comentarios. Sí podemos cumplir nuestros sueños", recalcó.