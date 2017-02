Más grande, más irreverente y más Chumel

Inluirá temas de otros países de América Latina

GUADALAJARA, JALISCO (17/FEB/2017).- Chumel Torres se divierte torciendo las reglas, encontrando fórmulas raras o alternativas para entretener y exponer temas que muchos preferirían tener en la sombra. Todas estas cualidades son las que lo convirtieron en un tipo irresistible para la cadena HBO, quien le ofreció la posibilidad de llevar un concepto similar al de su “Pulso de la República” de internet a la televisión de paga. El resultado es una de las emisiones más originales en los últimos años, “Chumel con Chumel Torres”, que estrena hoy su nueva temporada.

El conductor habla con este medio durante la presentación de esta nueva tanda de capítulos, que serán 30, en la Ciudad de México. “Los seis meses que trabajamos en la primer temporada han sido increíbles”, asegura con su tenue acento norteño.

“La primer temporada fue tan rápida que literal, en la marcha, le íbamos encontrando el camino. Fue probar una cosa nueva cada programa. Es un ente viviente, de verdad. Tiene su propia voz, su propia estructura, y de repente es difícil de dimensionar”.

El oriundo del Estado de Chihuahua explica que el anuncio de una nueva temporada en HBO le llenó la cabeza de ideas, pero pronto entendió que para darle forma no tendría que voltear solamente a México, sino también al resto del continente. “Fuimos a hacer promoción a Buenos Aires y a Santiago. Llegaron muchos periódicos y canales, y allí entendimos que no solamente nos veían en nuestro país. Nos quedó claro que hay que abrir los temas a todo el Continente. El asunto es cómo encontrar temas que le interesen a toda Latinoamérica sin parecer ‘El Show de Don Francisco’ (risas)”.

El reto no es fácil, pero para la primera emisión de la segunda temporada, Chumel encontró que hay un asunto que le interesa a todo el continente: Donald Trump.

Cantidad y calidad

Hacer un programa donde el humor político y los temas espinosos son la constante tiene dos elementos que aumentan la dificultad. El primero es que debe estar bien estructurado, algo que Chumel le garantiza a la gente. “Yo no soy periodista, no me cuelgo esa medallita. Pero sí les garantizo que todo lo que se presenta en el programa está bien checadito”.

El segundo es lograr llegarle a todo tipo de culturas. Aquí Chumel encontró la coyuntura perfecta. “Trump es algo que le interesa a todos. La actitud que tiene con México es la del bully del salón. Pero el resto del salón es América Latina, y creo que no nos dejan solos. ¿Cómo vamos a plantear el tema? No lo sé, pero con paciencia, vamos a encontrar la empatía, sin que eso signifique se complacientes o irnos por la fácil”.

Y en el sentido de “no irse por la fácil”, Chumel explica que eso también se va a reflejar en los invitados. “No vamos a tener a ‘Lady Wuu’, pero me encantaría invitar a Ban Ki Moon (ex Secretario General de la ONU) ¿Por qué? Porque vale la pena escuchar lo que tiene qué decir. Al final del día no pretendemos hacer un programa que aleccione, pero sí uno que interese”.

¿Y cómo definiría el concepto que creado para HBO en una sola palabra? Chumel escucha la pregunta y contesta: “En una no sé, pero sí en dos: Libertad creativa. O bueno, pueden pegarlas, y ya es una: libertadcreativa (risas)”.

SABER MÁS

Los conductores que admira:

• John Stewart

• Stephen Colbert

• Andrés Bustamante, “El Güiri Güiri”

CHUMEL EN VIVO

23:00 horas / HBO