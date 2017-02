En la intimidad con Álex Ferreira

Concierto el miércoles 22 de febrero en el teatro Vivian Blumenthal

GUADALAJARA, JALISCO (17/FEB/2017).- El cantautor dominicano Álex Ferreira se presentará por primera vez en Guadalajara en formato solista, con un concierto acústico donde hará un recuento de su repertorio discográfico dentro del ciclo de Miércoles Alternativo. Nacido en 1983 y con una carrera que comenzó hace más de un decenio, en su discografía destacan los LP “El Afán”, “Un domingo cualquiera”, “Cinema Tropical” y el EP “Dulus Dominicus”.

Sobre su próxima presentación en la ciudad, Álex Ferreira comentó en entrevista: “Será un concierto donde presentaré el último lanzamiento, un disco de versiones acústicas: ‘Versiones para el tiempo y la distancia’, donde revisito canciones de mi repertorio en este formato. Hay canciones de otros artistas que me han servido de influencia”. El formato acústico se reduce a él y su guitarra, con ayuda de pedales para los efectos; no descarta alguna participación especial: “Quizá tendremos algún invitado sorpresa”.

Para el compositor, el Teatro Vivian Blumenthal se presta para el tipo de concierto que trae: “Me parece ideal para este tipo de conciertos: intenta conseguir un tipo de cercanía con el público, una intimidad. El repertorio cambia, me he dado cuenta a lo largo de la gira, al ser un concierto acústico con la gente tan cerca, hay mucha conexión directa. Trato de conseguir que el espectador se sienta como en su casa”.

Dispuesto a colaborar

En cuanto a las colaboraciones, Ferreira es un asiduo de trabajar con otros artistas. A la fecha suma ya trabajos con Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana, Jorge Drexler, Xoel López y Fito Páez, entre otros. De ello, afirmó: “Me encanta colaborar, siento que aprendo mucho. Colaboro con gente que admiro, siempre que tengo la oportunidad la aprovecho. He colaborado con gente de diferentes países, cada quien trae su sonido y se mezcla. Es algo que de lo contrario no pasaría. En México he hecho muchas colaboraciones, tengo una conexión muy fuerte con el país. Ahora que estoy aquí me encantaría colaborar con más gente. Ahora que voy a Guadalajara me sentare con algunos amigos para ver qué pasa”.

Al trabajar junto a otros artistas, Ferreira incluso compone para otros: “Me siento más compositor, más que cualquier otra cosa. Es algo que no paro de hacer”, comentó. De las particularidades que ello implica, dijo: “Cuando se escribe una canción pensando en otra voz hay que ponerse un chip en la cabeza, pensando que la canción es para otra persona. Abre el abanico de posibilidades para el compositor, se aprende mucho”.

En sus planes a futuro está la preparación de su próximo material: “Esta gira da pie a lo que será el nuevo disco. Ahora estoy en México, medio radicado en el DF. Una vez que acabe la gira me gustaría grabar un disco completo aquí. Muchas de las canciones están siendo escritas en el país. Incluso en la gira he mostrado alguna canción nueva, viendo la reacción de la gente”.

SABER MÁS

Álex Ferreira en Miércoles Alternativo / Teatro Vivian Blumenthal, miércoles 22 de febrero, 20:30 horas. Boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster: 120 pesos general, 160 pesos día del concierto.