'Puedes irte tranquila', la despedida de Regil a su madre

A través de una transmisión en Facebook, el conductor recuerda momentos con su mamá

CIUDAD DE MÉXICO (16/FEB/2017).- A través de una transmisión de video en Facebook, el conductor Marco Antonio Regil recordó los últimos momentos en la vida de su mamá, la señora Irma Sánchez Mayans, quien padecía Alzheimer.

“Puedes irte tranquila”, le dijo poco antes del deceso, ocurrido la madrugada de ayer miércoles.

“Tampoco fui un hijo perfecto, la amé con errores y aciertos”, añadió.

Desde días antes se fue despidiendo de ella y le decía que podía irse con Dios, con sus hermanos y padres, al descanso eterno.

“Fue un shock muy fuerte porque ya lo estábamos esperando. Sé que ya está descansando”.

Regil dijo que está feliz porque su mamá ya no tiene angustias ni sufrimiento. “Le dije que la quería mucho, que la iba a extrañar, pero que todo estaba bien… no puedo estar más feliz y no puedo darle más gracias a Dios. Fue una muerte preciosa, tuvimos tiempo de despedirnos. Yo como hijo, como el niño chiquito que vive en mí, la extraño… Siempre quise darle toda la felicidad”.

En un momento de la transmisión, al conductor se le cortó la voz al hablar del momento más doloroso, que fue cuando la vio dentro de una bolsa sobre una camilla.

Regil comentó poco después que prometió a su madre que se casaría y tendría hijos.

Hacia el final, agradeció a la gente que ha compartido con él historias como la que él está viviendo a y los que le enviaron mensajes de amor.

Comentó que dejarán reposar el cuerpo de su madre tres días y después lo cremarán.

“Gracias a todos, bendiciones y amor para sus corazones”, dijo para terminar su transmisión.