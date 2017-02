Caifanes y el encuentro musical de dos naciones

La banda capitalina estará en la ciudad como parte del cartel del encuentro musical Cosquín

GUADALAJARA, JALISCO (16/FEB/2017).- El festival argentino Cosquín Rock tendrá su primera edición mexicana este sábado, con un cartel que combina agrupaciones de ambos países.

Alfonso André, baterista de los Caifanes, platicó en entrevista sobre su próxima presentación en la ciudad, los planes del grupo para publicar un nuevo disco luego de más de veinte años y su reacción tras escuchar el éxito “Aquí no es así” dentro de la campaña de #To2Unidos.

Luego de comenzar el año presentándose en festivales, Caifanes llegará a Guadalajara, “Siempre nos reciben muy bien… en el marco de un festival es más interesante. Será un buen concierto”. Del cartel del festival, el músico dijo: “Es interesante, nos gusta mucho, hay bandas queridas, con gran de amistad e historial de presentaciones en conjunto. Hay propuestas de bandas argentinas que no conozco y me gustará ver qué están haciendo. O Fanko, que hace poco estuvimos trabajando en un espectáculo de La Barranca”.

Alfonso André se refiere al concierto de Bolero Rock, presentado en la Feria Internacional del Libro con José Manuel Aguilera (La Barranca) como “curador” del proyecto en el que figuras del rock mexicano cantaron boleros y canciones propias en el clásico formato (Jaime López, Cecilia Toussaint, Saúl Hernández, Gerardo Enciso, Denise Gutiérrez, Valentina González). El baterista agregó que están en planes para grabar las versiones. En sus planes a futuro, también está otra colaboración con La Barranca: “Lo considero mi segunda casa, aunque ya no soy miembro activo: cada vez que hacen algo interesante me invitan, me gusta muchísimo trabajar con ellos, es una banda increíble”.

La música también es política

Hace unas semanas, la canción de Caifanes “Aquí no es así”, se programó al unísono en estaciones de radio, como gesto de unidad de la iniciativa #To2Unidos. De ello, André dijo: “Nos sentimos honrados de que hayan escogido una canción de nosotros… Es una forma elegante de llamar a la unión de los mexicanos en estos tiempos difíciles con un fascista (Donald Trump) al frente del país más poderoso del mundo. Necesitamos unirnos como país, buscar otras alternativas, otras alianzas con otros países”.

“Aquí no es así” no es la única canción de Caifanes que puede leerse con un tono político: “Aquí no pasa nada” es otro tema que refleja una realidad mexicana, aún vigente. De ella, Alfonso dijo: “Desafortunadamente seguimos en problemas en el país, con una crisis constante, una clase política deshonesta. Es la mayoría, aunque sí hay excepciones, hay gente que quiere hacer las cosas bien y buscan cambiar al país, pero se topan con la inmensa mayoría que les quieren meter el pie. Como sociedad también necesitamos involucrarnos más en las decisiones”.

Aunque la presencia de temas políticos nunca fue el primer objetivo de las letras del grupo: “Nunca hemos sigo un grupo ‘de protesta’, obviamente hablamos en las rolas de lo que nos pasa, de lo que sucede alrededor en el país, en el mundo. Ese es el combustible de lo que están hechas las canciones, lo que nos toca el corazón y el alma. En las letras del próximo disco sí hay observaciones de lo que pasa, pero no nos gusta hacer canción de protesta”, finalizó el músico.

Saber más

Para este 2017, Caifanes planea lanzar su quinto álbum de estudio, que seguiría a “El Nervio del Volcán”, de 1994. De las peculiaridades de regresar a grabar nuevo material, Alfonso afirmó: “Ahí vamos, falta mucho por hacer: hay ideas, pero es un proceso complejo meter a una banda de tantos años, y que al mismo tiempo, sin perder su esencia, siga siendo Caifanes pero que no suene veinte años atrás. Buscamos un balance”.

Las bandas participantes

• Bandas Mexicanas

• Caifanes

• Café Tacvba

• Panteón Rococó

• Cuca

• Golden Ganga

• Machingón

• Fanko

• Bandas Argentinas

• Los Cafres

• Las Pelotas

• La Beriso

• Guasones

• Zero Kill

• Eruca Sativa