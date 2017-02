Alistan entrega de los Premios TVyNovelas 2017

Memo del Bosque quiere que Cristian Castro intérprete temas de Juan Gabriel

CIUDAD DE MÉXICO (15/FEB/2017).- Memo del Bosque está en pláticas con Cristian Castro para que sea el intérprete de temas de Juan Gabriel en los próximos premios TVyNovelas a manera de homenaje, dijo durante la conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los pormenores del evento.

La participación del cantante se daría como parte del In memoriam, en el que siempre recuerdan a los artistas que se han ido, como "El Divo de Juárez".

La parte de la conducción estará a cargo de Cristián de la Fuente y Maite Perroni, mientras que el humor volverá a las manos de Adal Ramones, Adrián Uribe y Omar Chaparro. El productor se mostró contento por los logros que va teniendo la premiación año con año. El evento se realizará el próximo 26 de marzo.

"Hoy ya hay actores que estaban en otra empresa y que están aquí o que van y vienen y que están nominados, eso ya es un logro, la misma forma de las circunstancias están haciendo que eso pase, yo sueño no solo con lo que estoy viendo, de que estén nominados actores de otras empresas, sino sueño con un premio tarde o temprano en el que puedas premiar a lo mejor de las artes".

Actualmente, es el público el que decide qué premio gana cada quien, pero otra de sus ambiciones es que más adelante exista una academia de gente especializada que se comprometa a ver las telenovelas y a premiar.

Los premios se otorgarán en un foro en la Ciudad de México a diferencia de otros años que ha sido en Acapulco, pero Memo descartó que tenga que ver con un recorte de presupuesto.

"No es eso, un premio te va a costar lo que te va a costar, no porque alguien diga que hay que cortar recursos porque entonces ¿cuál va a ser la escenografía?, realmente no es eso".

En las tres categorías que premian las series de televisión este año no se encuentra la de Joan Sebastian. El productor dejó entrever que habrá una especie de sorpresa al respecto. Así, las que compiten como mejor serie son “Mujeres de negro”, “Yago”, “Blue Demon” y “Login”.

Como mejor actor protagónico de serie están Diego Olivera, Iván Sánchez, Tenoch Huerta y Alan Alarcón. En la categoría de actriz competirán Mayrín Villanueva, Gabriela de la Garza, Ana Brenda Contreras y Laura Montijano.

En mejor telenovela compiten “El hotel de los secretos”, “La Candidata”, “Sin rastro de ti”, “Vino el amor”, “Corazón que miente” y “Un camino hacia el destino”.

El premio a mejor actriz protagónica se disputará entre Silvia Navarro, Adriana Louvier, Angelique Boyer, Irene Azuela y Claudia Álvarez.

Como mejor actor compiten Erick Elías, Sebastián Rulli, Víctor González, Andrés Palacios y Pablo Lyle.

En la categoría de mejor programa de televisión restringida están “Miembros al aire”, “Mojoe”, “Netas Divinas”, “Hacen y Deshacen” así como “Es de noche y ya llegué”.

En total serán 27 categorías, ente las que están también mejor director de escena, mejor director de cámaras, mejor tema musical, mejor reparto de telenovela, entre otras.