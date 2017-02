Susana González no baila, no es vedette: Niurka

Dio su opinión sobre la primera función de 'Aventurera' a cargo de la actriz

CIUDAD DE MÉXICO (15/FEB/2017).- Tras el estreno de la nueva edición de la puesta en escena "Aventurera" protagonizada por Susana González, Niurka Marcos, quien se encontraba entre el público del BlackBerry, dio su opinión a Telemundo sobre la primera función a cargo de Susana.

“Yo creo que estás muy simple, traicionaría a la audiencia si dijera que está espléndido, creo que está posado, una Barbie posando, linda, bonita, ligera, creo que no baila, no es vedette. I´m sorry for Susy”.

Y es que para Niurka, quien encarne a Elena Tejero debe ser toda una vedette, por eso su tan sonado pleito con Ninel Conde, a quien siempre cuestionó su falta de talento para el baile, "¿Bailas?" le preguntó la cubana en varias ocasiones.

La expareja de Juan Osorio también pisará el escenario de "Aventurera", el pasado fin de semana "paró el tráfico" de Paseo de la Reforma mientras realizó su presentación oficial como una de las tres "Aventureras" de Osorio y Gerardo Quiroz.