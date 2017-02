'Girls', poderosamente femeninas

De visita en México, la actriz Allison Williams relata a los lectores de este diario los detalles que marcarán la despedida de esta serie que se convirtió en todo un suceso

GUADALAJARA, JALISCO (15/FEB/2017).- Cada generación tiene una serie de televisión que deja huella. Un programa que recoge las inquietudes de la sociedad y las refleja a través de sus personajes e historias. Y para la actriz Allison Williams, el gran mérito de “Girls” se encuentra precisamente en eso. “Reflejamos los sueños y la crudeza que enfrentan todos los días las mujeres, y lo hicimos sin perder el humor”.

Creada, producida, dirigida y protagonizada por Lena Dunham, “Girls” estrena hoy su sexta y última temporada a través de la señal de paga de HBO, convertida en un fenómeno tanto para la crítica como para el público por el abordaje humorístico a la vida de un grupo de mujeres en sus “ventitantos”. Desde la caótica Hannah Horvath (Dunham), quien busca consolidarse como periodista aunque carga con una mala suerte casi sobrenatural; hasta Marnie Michaels (Williams), una mujer que busca seguir una carrera en la música tras ser despedida de la galería de arte donde trabaja, pero es presa de una constante inseguridad sobre qué hacer.

Entre enredos, lágrimas y mucho humor negro, lo más sencillo hubiera sido etiquetar la serie en la categoría “para mujeres”, pero Allison niega rotundamente que el programa esté en esa categoría. Sus enormes ojos azules se abren todavía más al exponer la razones por las que “Girls” logró el éxito que tiene: “Al grabarla no pensamos en llegar a un sólo sexo o que nos vieran en un único país. Nosotros queríamos contar algo para todos”.

Y la voz que eligió para ser escuchada es la de “Marnie”, una chica que busca desesperadamente encajar, pero termina chocando de forma constante con la infranqueable realidad. “Desde la temporada uno hasta los últimos episodios, ‘Marnie’ pasó por muchas cosas, pero una en particular la marcó: Aprendió a perder”, afirma la actriz, a pregunta expresa de este diario.

“Perdió su trabajo en la galería, ha fracasado en todas sus relaciones (incluso carga con un divorcio) y siente que su futuro en la música no está claro. Busca ser aceptada, encontrar su camino, pero no parece dar con él. Suena horrible, ¿no? Sin embargo tiene algo que me encanta, y es que no pierde esa luz, una y otra vez lo intenta. Es una mujer extremadamente persistente”.

¿Que si la va a extrañar? Michelle lanza una mirada al cielo antes de responder. “Más de lo que imaginé. Mucha gente se va a preguntar qué será de Marnie, y eso me ocurre a mí también. Me gustaría verla envejecer (risas). No sé, si mañana hay una película de la serie, yo estoy anotadísima, ¿por qué no? (risas)”.

Nada que ver con “Sex and the City”

Para algunos, “Sex and the City” fue la que puso en la televisión los temas femeninos de una forma única, y no han sido pocas las comparaciones con “Girls”. Pero Michelle siente que los espíritus de ambas son distintos. “‘Sex and the City’ tenía un glamour inherente y toques de fantasía que funcionaban muy bien en la trama. ‘Girls’ es en muchos momentos mucho más cruda, y siento que si le escenas demasiado felices, terminaría por ser ridícula (risas)”.

Y entonces la pregunta obvia sería, ¿y por qué se volvió entrañable? Williams sonríe, pues tiene la respuesta meditada en los labios. “Las historias en cada episodio son buenas, pero lo que la hace entrañable son los personajes. Todos nos identificamos con alguno en mayor o menos medida, a veces incluso tenemos un poco de todo, y allí está la clave. A todos nos ha ido mal, nos han roto el corazón o logramos una meta en el trabajo, y es ese reflejo el que nos hacer querer verla”.

A sus 28 años, las palabras de Allison suenan a las de una veterana de la televisión, pero sorpresa: “Girls” fue prácticamente su primer trabajo fijo en la pantalla chica. “Crecí con ‘Marnie’, comencé con el papel a los 22 años, así que el adiós es muy difícil. A ella y a la serie... pero también es lindo contar el final de la historia” y de paso, disfrutar la huella que se deja.

Del glamour al horror

Tras el final de “Girls”, Allison Williams se declara lista para buscar nuevos proyectos, “y entre más diferentes sean a la serie, mejor. Quiero cosas locas, nuevas, que me sacudan. Ya sea que llegue la oferta o sea yo quien levante el proyecto”.

Por lo pronto, a finales de este mes estrena la cinta “Get Out”, una película de terror donde encarna a una chica que se enamora de un joven afroamericano. Los padres de ella no están nada contentos, y tratarán de acabar con el noviazgo por métodos poco convencionales. “Creo que no hay nada más terrorífico que unos suegros que odien a tu novio”, remata bromeando la actriz.

EL DATO

Talento imparable

Lena Dunham termina la serie convertida en uno de los grandes nombres de la televisión estadounidense, al ser tanto actriz como guionista y productora. Ha participado en “Saturday Night Live”, “7 Days Hell” y prestado su voz para “Hora de aventura” y “Los Simpson”.