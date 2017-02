Aumentan 'engaños' en Netflix y México va a la cabeza

Narcos y Stranger Things son las series que ocasionan más 'infidelidad' entre parejas

GUADALAJARA, JALISCO (14/FEB/2017).- México es uno de los países con mayor porcentaje de infidelidad... en Netflix.

De acuerdo con una encuesta de la página Survey Monkey que fue contestada por más de 30 mil personas de cuatro continentes, México y Brasil son los países con mayor número de parejas que engañan a sus parejas al ver una serie juntos y 46% de las parejas que ven un programa juntos se han engañado alguna vez.

Según el sitio, la cantidad de "infieles" se triplicó desde el 2013. Además el 61% de los encuestados respondió que vería más episodios sin su pareja si pudieran asegurarse de no ser descubiertos y el 81% ha adelantado capítulos más de una vez. Por si fuera poco el 45% dijo que no confesaría haber engañado.

El engaño del 'streaming' se convirtió en un verdadero problema ya que mientras 57% de los canadienses creen que no es algo grave, en lugares como Hong Kong hay personas que consideran que es peor que una infidelidad y en Japón algunos lo consideran imperdonable. A todo esto debemos agregar que el 18% cuenta haber llegado a tener peleas verbales con su pareja por adelantarse en una de sus series.

Las series en las que las personas son más propensas a engañar son: Narcos, Stranger Things, Orange is the New Black, House of Cards y Black Mirror.

Pero como la conocida plataforma de streaming piensa en todo, en el marco de este Día de San Valentín lanzó un video promocional con consejos para adelantar capítulos de tus series favoritas sin ser descubierto.

